Kovada Gölü Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kovada Gölü Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kovada Gölü Milli Parkı, bisiklet parkuru, kamp alanları, yürüyüş yolları ve kuş gözlemciliği ile bilinen nadir güzelliklerden biridir. Kovada Gölü çevresinde konumlandırılan bu park, zengin florasıyla da turistleri kendine hayran bırakmaktadır.



Kovada Gölü Milli Parkı Hakkında Bilgi



Kovada Gölü Milli Parkı, oldukça sığ bir göl olan Eğirdir ilçesindeki Kovada Gölü'nün çevresinde yer almaktadır. Park, Konya’ya 225 kilometre, Antalya’ya 114 kilometre, Isparta’ya 65 kilometre uzaklıktadır. Parkına en yakın yerleşim birimi Kırıntı Köyü’dür. Florası oldukça zengin ve yaban hayatı çeşitliliği mevcuttur. Açık hava dinlenme ve eğlence imkanları bakımından büyük potansiyele sahiptir. 6534 hektar büyüklüğündeki bu park, Isparta’nın gözde turistik yerlerinden biridir.



Kovada Gölü Milli Parkı Nerede?



Kovada Gölü Milli Parkı, Isparta şehrimizin Eğirdir ilçesi sınırlarında yer almaktadır. İlçenin 29 kilometre güneyinde Kovada gölü yakınlarındadır.



Kovada Gölü Milli Parkına Nasıl Gidilir?



Kovada Gölü Milli Parkı'na gidebilmek için Isparta şehrimizdeki Eğirdir, Konya arası devlet karayolundan ayrılıp, güneye dönen yol üzerinden 23 kilometre kadar ilerlemek gerekmektedir. Bölgeye Eğirdir ilçesinden yolcu taşıma seferleriyle, minibüs ve otobüslerle aktarma yapılarak da gidilebilmektedir.



Kovada Gölü Milli Parkı Konaklama ve Kamp Alanı



Kovada Gölü Milli Parkı'nda pek çok kamp alanı bulunmaktadır. Burada isterseniz çadır isterseniz de karavan kampı yapabilirsiniz. Temin edilen kamp alanları haricinde kamp yapmak yasaktır. Park alanında bungalov konaklama hizmeti yer almamaktadır.



Kovada Gölü Milli Parkı Giriş Ücretleri



Kovada Gölü Milli Parkı girişinde ücret talep edilmektedir. 2020 yılında normal giriş ücreti 7 TL, indirimli giriş ücreti ise 3,5 TL'ydi. 2021 yılında giriş ücretlerinin ne kadar olacağı bilinmemektedir. Şu an için herhangi bir kamp ücreti alınmamaktadır.



Kovada Gölü Milli Parkı Özellikleri



Kovada Gölü Milli Parkı'nda pek çok etkinlik gerçekleşmektedir. Doğa araştırmaları, yürüyüş, manzara izleme, tırmanma, kamp yapma ve kuş gözlemciliği bunlardan yalnızca birkaçıdır. Diğer yandan Kovada Gölü Milli Parkı, bisiklet parkuru ile bilinmektedir. Parkurun başlangıç noktası Eğirdir Otogarıdır. Bitişi ise Kovada Gölü Milli Parkı olarak belirlenmiştir. Bisiklet sürme sporları ile uğraşanlar için oldukça idealdir. Fakat parkurun 4 kilometre kadarı Eğirdir, Konya karayolu içerisinde kalmaktadır. Bu yüzden bisikletçilere bu yol üzerinde iken dikkatli olmaları tavsiye edilir.



Kovada Gölü Milli Parkı bisiklet parkurunun dördüncü kilometresinden sonra parkın tabelasını görebilirsiniz. Buradan sağa döndükten sonra parkurun kalan bölümü bu yol üzerindedir. Parkurda ilerledikçe sağınızda ve solunuzda elma bahçelerini görebilirsiniz.



Eylül ve Ekim aylarında ziyaret ederseniz, elma hasadını izleyebilir hatta sizde elma toplayabilirsiniz. Bu dönemlerde yol üzerinde sevkiyat kamyonlarını göreceksiniz, eğer bisiklet sürüyorsanız dikkatli olmanız önerilir. 23 kilometre ilerledikten sonra parkurun son 3 kilometresinde Kovada Gölü'nün eşsiz manzarası sizi karşılamaktadır.



Kovada Gölü kıyısında piknik yapabilir ya da kamp kurabilirsiniz. Eğer yürüyüş yapmak istiyorsanız tanıtım merkezi önünden başlayan patika yolu takip edebilirsiniz. Bir süre sonra küçük bir iskeleye ulaşarak burada dinlenebilirsiniz. Ayrıca fotoğraf çekmek için de oldukça ideal bir manzaradır.



Göl kıyısında iki adet iskele bulunmaktadır. İlk iskeleden 200 metre sonra ikinci iskeleye ulaşırsınız. Yolu takip ettikten sonra yarımadaya ulaşırsınız. Yarımadanın en yüksek noktasında sizi harika bir manzara ve gözetleme kulesi karşılar. Yine burada da harika fotoğraflar çekebilirsiniz.