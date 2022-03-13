Koşarken keşfetmenin tadı bir başka

Sporla 36 yaşında tanışmış ve zamanla onu yaşam biçimi haline getirmiş biriyim. Yaptığım sporlar sayesinde Türkiye’nin birçok şehrinin doğal güzelliklerini görme ve lezzetlerini tatma fırsatım oldu. Oralarda organize edilen yarışlara katıldım. Fakat sizi korkutmasın yarış kelimesi... ‘Yeni koşmaya başlıyorum, yarışlara nasıl katılırım’ diye düşünmeyin. Bahsettiğim yarışlar her yaşta ve her seviyede sporcunun rahatça katılabileceği organizasyonlar. Bunlara katılmak için herhangi bir önkoşul yok. Şöyle düşünün; sadece kayıt ücreti ödeyerek güvenli bir biçimde cennet gibi yerlerde koşup, bisiklete binip masmavi sularda yüzebiliyorsunuz. Örneğin; bir yarış sayesinde tamamen trafiğe kapatılmış olarak Kemer’den Antalya’ya deniz kıyısından bisiklet sürüp dağların eteklerinden geri dönebiliyorsunuz ya da Kapadokya’nın herhangi bir turla asla göremeyeceğiniz yerlerini koşarak keşfedebiliyorsunuz. Bunu yaparken de takip edeceğiniz rota, baştan sona işaretlenerek çerçevelenmiş oluyor, yani kaybolma korkunuz olmadan güvenli bir şekilde rotanızı tamamlıyorsunuz. Organizasyonlar yol üzerinde size su ve beslenme noktaları kuruyor. Hepsinden önemlisi daha önce gitmediğiniz bir şehirde özgür bir hafta sonu geçirmenin keyfini çıkarıyorsunuz.

Sporla iç içe yaşamın güzelliklerini keşfetmiş biri olarak ben de 7 yıldır yaşadığım tüm deneyimleri Asla Durma adlı YouTube ve Instagram kanallarımda takipçilerimle paylaşıyorum. Bu yazıyla birlikte, bundan sonra da zaman zaman Hürriyet Seyahat okurlarıyla bu harika yarışları ve oralarda yaşadığım deneyimleri paylaşacağım. Önce önümüzdeki bahar döneminde, ülkemizde gerçekleşecek bazı önemli yarışlara bir göz atalım.

Yepyeni bir yarış sezonu geliyor. Özellikle koşu yarışlarının en çok tercih edildiği döneme giriyoruz. Sezon genellikle Türkiye’nin en büyük yarışlarından biri olan Runtalya ile açılır. Siz bu satırları okuduğunuz sırada ben o yarışta 21 kilometre koşmuş olacağım. Yaklaşan ve yaklaştıkça bizi heyecanlandıran ama her şeyden önce çok eğleneceğimiz yarışları listeledim, hepinizi beklerim.



Fatih Topçu Kemer’de

Metropolün kalbinde

Geyik Koşuları 20 Mart

İstanbul’un oksijen damarlarından biri olan Belgrad Ormanı’nda yapılan bu yarış 4, 8, 14 ve 28 kilometrelik parkurlarda koşuluyor. Her seviyeden koşucunun rahatça katılabileceği bu patika koşusu, Belgrad Ormanı’nın derinliklerinde koşarak doğayla iç içe bir aktivite sağlar. Toprak zeminde yapılır. Hazır gitmişken orman içindeki yürüyüş parkurlarını deneyimleyebilir ve spor sonrası piknik alanlarında dinlenebilirsiniz.

Tarihle iç içe maraton

Climbolic Efes Ultra 20 Mart

Efes Antik Kenti’nin sınırlarında ve tarihin içinde bir yarış. 5, 12, 23, 42, 61 ve 120 kilometrelik parkurları var. 23 kilometrelik Meryem Ana etabına iki kez katılmış biri olarak spor yaparken tarihe bu kadar yakın olmanın çok güzel bir his olduğunu söyleyebilirim. Efes Antik Kenti’nden başlayan yarış, belli parkurlarda deniz kıyısına iniyor. Patika koşusu statüsünde, zemini toprak. Gitmişken Selçuk Ortaklar’daki herhangi bir restoranda çöp şiş yiyin. efesultra.org

En büyüklerden

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu/27 Mart

Türkiye’nin en büyük yarışlarından N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada’da yapılıyor. Geçen sene de dünya rekoru burada kırıldı; dolayısıyla dünyanın en iyi atletlerini bu parkurda görme şansımız var. Yenikapı’dan başlayıp yarımadanın her köşesini koşarak hissedebileceğiniz bu yarış sayesinde İstanbul’un en güzel yerlerini trafik olmadan görebiliyorsunuz. istanbulyarimaratonu.com

Koşar adım turizm cenneti

Merrell Alanya Ultra Maratonu/2 Nisan

Bu sene 48 kilometrelik parkurunda koşacağım. 17, 28, 48 ve 72 kilometrelik parkurlarıyla Türkiye’nin en zorlu patika koşu yarışlarından biri. İskele Meydanı’ndan başlayarak Alanya Kalesi’nin surlarını, Damlataş Mağarası’nı, muz bahçelerini geride bırakıp, tarihi kervan yollarından muhteşem manzaralar eşliğinde koşarak deniz mevsimini erkenden açabilirsiniz

Nisandaki diğer önemli yarışlar

- Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 10-17 Nisan

- Latmos Ultra, 10 Nisan

- İstanbul Ultra Trail, 23 Nisan

- MW Challenge Triatlon/ Duatlon, 23 Nisan