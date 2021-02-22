Kos Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kos Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kos adasına gitmeyi düşünen kişiler öncesinde gidecekleri yer hakkında bilgi edinmek ister. Kos adası aynı zamanda Istankoy olarak da bilinmektedir. Turizmin oldukça gelişmiş olduğu bir bölge olan Kos adası 12 adalar bölgesine bağlı olarak bulunmaktadır.

Kos Adası Hakkında Bilgi

Kos adası, Türklerin en fazla gitmeyi tercih ettiği turistik bölgeler arasında yer almaktadır. En fazla ziyaret edilen Yunan adalarından birisi olma özelliğine sahiptir. Aynı zamanda adada yaşayan Türklerin sayısıda oldukça yüksektir. Kos adasında yer alan Germe ise bir Türk mahallesidir. Kos adası diğer Yunan adalarına oranla daha fazla şehirleşmiş bir yapıda bulunmaktadır.

Kos Adası Tarihi

Kos adası ismiyle bilinmekte olan ada Türkler tarafından İstanköy ismini almıştır. Kos adasının ismi uluslaraası yazılı kaynaklarda birçok farklı şekilde geçmektedir. Cos, Kos gibi isimlerede rastlanmaktadır. Aynı zamanda da adanın isminin Yunan mitolojisinde yer almakta olan bir kralın kzı olarak bilinen Koos'tan geldiği düşünülmektedir.

Kos Adası Nerede?

Kos adasına gitmek isteyen kişiler bulunduğu yer hakkında bilgi edinmek ister. Ege denzinde bulunmakta olan Kos adası, Yunanistan sınırları içerisinde yer almaktadır. Bodrum'a olan yakınlığı nedeniyle oldukça fazla tercih edilen bir turistik bölgedir.

Kos Adasına Nasıl Gidilir?

Bodrum üzerinden Kos adasına gitmek oldukça kolaydır. Üstelik yakınlığı sebebiyle birçok kişinin gitmeyi tercih ettiği bir yerdir. Kos adasına Bodrum üzerinden feribot ile geçmek isteyen kişiler yaklaşık olarak 20 dakika da ulaşabilir. Ancak Kos adasına gidebilmek için vize almanız gereklidir.

Kos Adası Gezilecek Yerler

Kos adasına gidecek olan kişiler öncesinde gezilecek yerler hakkında bilgi edinmek ister.

l Oldukça eski bir yapıya olan hisarlar, adaya gelen ziyaretçiler tarafından oldukça fazla ilgi görmektedir.

l Kos adasında gideceğiniz ve gezebileceğiniz yerler genel olarak merkezin etrafında bulunmaktadır.

l Hipokrat Ağacı da adaya gelmişken mutlaka görmeniz gereken yerler arasında bulunmaktadır.

l Neratzia Kalesi ise adanın içerisinde yer alan ve tarihi öneme sahip o bir kale olarak ziyaretçilerden ilgi görmektedir.

l Loziya ve Defterdar Camii ziyaretçiler tarafından en fazla gidilen yerler arasında bulunmaktadır. Ancak oldukça bakımsız bir halde görünmektedir.

l Asklepion Harabeleri de tarihi oldukça eski dönemlere dayanması sebebiyle en fazla ilgi gören yapılar arasında bulunmaktadır.

l Aynı zamanda ada da yer alan plajları da mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Kos Adası Konaklama Şartları

Kos adasına gitmişken orada konaklamak isteyen kişiler için elbette oldukça güzel otel seçenekleri bulunmaktadır. Tercihinize göre isterseniz otellerde isterseniz de pansiyonlar da konaklayabilirsiniz. Üstelik adanın bir çok yerinde tercih yapabileceğiniz farklı konaklama seçenekleri bulunmaktadır.

Kos Adası Özellikleri

l Kos adası, Bodrum'un hemen karşısında yer almakta olan bir ada olma özelliğine sahiptir. Bodrumdan yaz aylarında Kos adasına günibirlik seferler düzenlenir.

l Kos adasına günübirlik olarak bile olsa vizesiz olarak giriş yapamazsınız. Adaya giriş yapabilmek için öncesinde vize almanız gerekmektedir.

l Kos adasında yaşayan Türklerin fazlalığı sebebiyle lokantalarda ve çarşılarda Türk yerlerine rastlamak oldukça fazla karşılaşabileceğiniz bir durumdur.

l Kos adasında deniz ürünleri seven kişiler için harika lokanta seçenekleri bulunmaktadır.