Koronavirüs vaka sayıları sıfırlandı... Şu sıralar en güzel günlerini yaşıyor

Koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ederken Diyarbakır'dan gelen haber şaşırttı. Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Diyarbakır'ın 12 bin nüfuslu Çüngüş ilçesinde Kovid-19 ile mücadelede sıkı tedbirler uygulanıyor. HES koduyla giriş yapılan ilçede, her gün camilerden ve resmi araçlardan anonslar yapılıyor, iş yerleri ve halka açık alanlar denetleniyor. Vatandaşların da maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu ilçede, sıkı önlemler sonuç verdi. İlçede dünden bu yana yeni vaka belirlenmedi.



Kaymakam Tuncay Kaldırım, AA muhabirine, vaka sayılarında yurt genelindeki artışlarla ilçede de artış yaşanınca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak bazı kararlar aldıklarını söyledi.İlçe girişinde HES kodu kontrolünü zorunlu hale getirdiklerini aktaran Kaldırım, farkındalık oluşturmak için vaka olan bina ve köylerin girişlerine "Kovid-19 vakası vardır" uyarılarını astıklarını, ilk zamanlarda olduğu gibi ilçeye gelenleri 10 günlük zorunlu karantinaya aldıklarını belirtti. Beşin üzerinde vaka çıkan mahallelere giriş çıkışları sınırlandırdıklarını, camilerden ve araçlardan anonslarla halkı tedbirler konusunda uyardıklarını bildiren Kaldırım, farkındalık oluşturmak için mahallelerin vaka sayısını orada oturanlarla paylaştıklarını aktardı.

Şu sıralar adeta görsel şölen yaşanıyor

Öte yandan Çüngüş'te şu sıralar yüksek dağlarda yer alan toprak damlarıyla sıralanan asırlık taş evler, kanyonlar, yaylalar kartpostallık güzelliğe büründü. Tarihi mekanlara ev sahipliği yapan Çüngüş, sarı, kahverengi, turuncu ve yeşilin farklı tonlarının kattığı görsellikle fotoğraf tutkunları ve doğa gezginlerini kendine hayran bırakıyor.

"Burası adeta saklı bir cennet"

Kaymakam Tuncay Kaldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sıfırlandığını söyledi.Çüngüş'ün, doğasever ve fotoğraf tutkunlarına büyük imkan sunduğunu belirten Kaldırım, "Kendini korumuş bakir yerlerimiz var. Tanıtılmayı bekleyen değerlerimiz var. Mesela Geçit Mahalle'miz, hem iklim hem de coğrafya olarak çok farklı." dedi. İlçe olarak Fırat vadisinde bulunduklarını, ilçede doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, paraşüt, kanyon gezisi gibi birçok etkinlik yapılabildiğini dile getiren Kaldırım, "Çüngüş, güzel köyleri, doğal değerleriyle salgın sonrası gezginleri bekliyor. Burası adeta saklı bir cennet, misafirlerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

"Köyümüz her mevsim yeşil"

Geçit Mahallesi Muhtarı Cuma Toğrul da salgın döneminde evde kalmaktan sıkılanları köylerine beklediklerini belirterek, "Dağ yürüyüşü yapmak isteyenler gelebilir, balık yemek isterseniz tesisimiz var. Fotoğraf çekilecek çok güzel yerler mevcut. Tarihi mağaralarımız var. Köyümüz her zaman yeşil." dedi.