Koronavirüs seyahat alışkanlıklarını nasıl değiştirecek?

‘Yavaş’a dönüş

Öncelikle insanların ilk etapta, senelerce olmasa bile aylarca, kendi ülkelerinde yerelde seyahat etmeye odaklanacakları düşünülüyor. Seyahatlerde mümkünse daha az uçak yolculuğu kullanılması öneriliyor, yabancılarla temastan daha rahat kaçınılabilecek tren ya da kara yolculuklarına, daha doğru tercih gözüyle bakılıyor. Dolayısıyla varılacak yere en hızlı şekilde varmamızı sağlayan uçak yolculukları yerine daha ‘yavaş’ bir ulaşım revaçta olacak.

Oteller için yepyeni standartlar



‘Yüksek standartta hijyen, temizlik, sosyal mesafe’ gibi olması gereken kuralların, oteller tarafından bilgilendirici güvenlik rehberleriyle ciddi anlamda paylaşılması gerektiği düşünülüyor. Dijital check-in ve check-out şeklinde temasın azaltılması, maske ve eldiven sağlanması, kağıt kullanımının azaltılması, sık kullanılan alanların dezenfeksiyonu, ortak alanların sosyal mesafe dikkate alınarak kısa süreler kullanılması gibi pek çok değişik uygulama, oteller ön planda olacak gibi görünüyor.









Villa konaklamalarının yükselişi



Uzmanlara göre insanlar, sosyalleşmeden tekrar seyahat etmek ve tatil yapmak isteyecek. Bunun için en mantıklı gelen yöntemler birisi villa kiralamak. Yunan lüks villa kiralama şirketi White Key Villas’in Direktörü’nün açıklaması, rezervasyonlarda bu yaz için artış görünmese bile çoğu kişinin villa kiralamayı, otelde konaklamaya tercih edeceği yönünde. Yeni normallik sürecine dönüldüğünde, profesyonel anlamda yönetilen özel villalar, global anlamda en güvenli konaklama tercihi olacak gibi.









Havacılık için büyük değişiklikler



Temassız ateş ölçme, parmak iziyle hızlı virüs testi, maske kullanım zorunluluğu, maske temini gibi tedbirler, bazı hava yolu şirketlerinin gerçekleştirdiği yeniliklerden bir kaçı. Uzmanların görüşlerine göre bagaj karusellerinin ve güvenlik hatlarının, sosyal mesafeyi aşmayacak şekilde yapılandırılması göz önüne alınmalı. Travel + Leisure’ın haberine göre uçak koltuk üreticisi Aviointeriors’ın yolcuların arasına transparan bariyerler koyan dizaynının da yeni uygulamalar arasına gireceği tahmin ediliyor.

Cruise sektörü için sorunlar



Gelelim Cruise sektörüne. Turizm uzman görüşüne göre en büyük mücadeleyi verecek olan gemi seyahat sektörü, iş modellerini tekrar yapılandırmak zorunda kalacak. Bu süreçte limanlara yanaşma yasağı getirilen ve denizin ortasında karantinaya alınan gemiler gibi durumlar yaşandı. Yeni uygulamalar arasında yolcu sayısının azaltılması, gemiye iniş ve biniş şekillerinin mesafeli olacak şekilde yeniden yapılandırılması gibi yeniliklerin olacağı düşünülüyor.









Aşırı kalabalık turizm ve sürdürülebilirlik



Uzmanlar tarafından aşırı kalabalık turizmin ve hızlı seyahatin bazı açılardan sona geldiği düşünülüyor. Kalabalığı azaltmak için ise müze, tarihi ya da turistik lokasyonlarda Roma Borghese Galerisi’nin yaptığı gibi süreli biletler ayarlanabilir. Ayrıca ekonomik olarak zora düşen insanların, para biriktirip daha az ama daha anlamlı seyahatler yapmaya başlayacağı düşünülüyor.