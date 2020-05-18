MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriKoronavirüs dış dünyadan izole yaşayan kabilelere de bulaştı
GeriSeyahat Koronavirüs dış dünyadan izole yaşayan kabilelere de bulaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Koronavirüs dış dünyadan izole yaşayan kabilelere de bulaştı
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 18.05.2020 - 13:44,Son Güncelleme:

Koronavirüs dış dünyadan izole yaşayan kabilelere de bulaştı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını, Amazon Ormanları’ndaki dış dünyadan izole yaşayan yerlilere de bulaştı. Waorani kabilesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ekvador Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ekvador’da Amazon Ormanları’nda dış dünyadan uzakta ve izole yaşayan Waorani kabilesindeki 17 yaşında hamile genç bir kadında koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Genç kadının başkent Kito’daki Nueva Aurora Luz Elena Arismendi Gíneco Kadın Doğum Hastanesi’ne kaldırıldığı duyuruldu. Öte yandan, genç kadında virüs tespit edilmesinin ardından kabiledeki 40 kişide daha ve bunların 6’sında semptomların görüldüğü kaydedildi.

EKVADOR’DA SON DURUM

Ekvador’da son verilere göre koronavirüs nedeniyle 2 bin 736 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplam vaka sayısının 33 bin 182 olduğu açıklandı.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle