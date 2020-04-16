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Koronavirüs devir değişti dedirtti! "Artık yasaklansın"
Seyahat
DHA | Fotoğraflar: DHA, Alamy
Haber Giriş: 16.04.2020 - 13:26,Son Güncelleme:

Koronavirüs devir değişti dedirtti! "Artık yasaklansın"

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası birçok alanda alınan kararın ardından "devir değişti" dedirtmeye devam ediyor. İngiliz Biyolog Ian Redmond, dünyaca binlerce insanın ziyaret ettiği hayvanat bahçelerine karşı ilginç bir öneride bulundu. Redmond, maymunların insanlarla neredeyse aynı DNA’ya sahip olduğu için, koronavirüsü (Covid-19) insanlardan kapabileceklerini ileri sürdü. Redmond bu sebeple, ‘maymun turizminin’ yasaklanmasını istedi.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs devrin değiştiği sinyalini vermeye devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs bir çok sektöre ağır darbe vurmaya devam ediyor. İngiliz Biyolog Ian Redmond, maymunların insanlarla neredeyse aynı DNA’ya sahip olduğu için, koronavirüsü (Covid-19) insanlardan kapabileceklerini ileri sürdü. Redmond bu sebeple, ‘maymun turizminin’ yasaklanmasını istedi.

Koronavirüs devir değişti dedirtti Artık yasaklansın

Biyolog Ian Redmond, goril, şempanze ve orangutanlar da dahil olmak üzere tüm maymun ailesinin DNA’larının yüzde 99 oranında insanlarla aynı olduğu vurguladı. Maymunların bu sebeple insanlardan koronavirüs kapabileceklerini, risk altında olduklarını vurguladı.

Koronavirüs devir değişti dedirtti Artık yasaklansın


MAYMUN TURİZMİ YASAKLANSIN

Hayvanat bahçesi ve benzeri maymun turizmi içeren faaliyetlerin yasaklanması gerektiğini söyleyen Redmond, bilimsel araştırmalara başlanması gerektiğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde New York’taki Bronx Hayvanat Bahçesi’ndeki bir kaplan, bakıcısından koronavirüs kapmıştı.   

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