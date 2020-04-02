MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriKorona virüsü sonrası Atatürk Havalimanı uçaklarla doldu
GeriSeyahat Korona virüsü sonrası Atatürk Havalimanı uçaklarla doldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Korona virüsü sonrası Atatürk Havalimanı uçaklarla doldu
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 09:42,Son Güncelleme:/

Korona virüsü sonrası Atatürk Havalimanı uçaklarla doldu

Korona virüs önlemleri kapsamında çok sayıda uçuş iptal edilince Atatürk Havalimanı apronu da uçaklarla doldu. Havadan çekilen görüntülerde virüsün öncesi ve sonrasındaki uçak yoğunluğu gözler önüne serildi.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Türkiye'de hava ulaşımının ilk başladığı nokta olan ve milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı, sessizliği korona virüsü (Covid-19) nedeniyle bozuldu. İstanbul Yeni Havalimanının açılması ile sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanında kargo, askeri ve özel uçakların uçuşları için kullanıyordu. Tüm dünyada etkisini gösteren virüse Türkiye’de yakalanan hastaların sayısı artması ile önlemler için yurt dışına uçuşlar iptal edilirken yurt içinde de uçuş yapan seferlerde kısıtlamaya gidilmişti.

Korona virüsü sonrası Atatürk Havalimanı uçaklarla doldu


Bu nedenle normalde İstanbul Yeni Havalimanında duran birçok uçak Atatürk Havalimanına getirilerek peronlara yanaştırıldı. Virüsün ülkeye gelmesinden önce bomboş olan peronların hepsi uçaklar ile doldu. Havadan çekilen görüntülerde virüsün öncesi ve sonrasındaki uçak yoğunluğu gözler önüne serildi.

Korona virüsü sonrası Atatürk Havalimanı uçaklarla doldu


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle