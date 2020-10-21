Korkunç ama gerçek! Sular altında kalma olasılığı olan 5 yer

Londra

Su altında kalma riski yaşayan yerlerden biri de Londra. Küresel ısınmanın ilerleyişi bu şekilde devam ederse Londra’da sadece filmlerde kalabilir. Sadece ülkelerin sular altında kalması ile de bitmeyip içme sularının da azalmasına sebep olabilir. Sular altında kalması öngörülen daha onlarca ülke ve şehir var. Ancak en çok dikkat çekenler arasında Londra’nın olması tarihi ve turistik açıdan ön planda olmasından kaynaklanıyor.

Maldivler

Muhteşem suyu ve doğasıyla tam bir tatil cenneti olan Maldivler, sular altında kalma tehlikesi altında olan ülkeler arasında bulunuyor. Maldivler’de bulunan çoğu ada bu tehlike ile yüzleşiyor. Maldivler halkının ise en büyük korkusu yaşadıkları cenneti bırakmak zorunda kalmak. Küresel ısınma ile mücadele edilmezse Maldivler’in güzellikleri sadece fotoğraflarda kalabilir.





Amsterdam

İklim değişikliğinin kurbanlarından biri olma tehlikesi altındaki yerler arasında en dikkat çekenlerden biri de Amsterdam. Su seviyesinin yükselmesi Hollandalıların büyük korkusu haline geldi. Amsterdam harici birkaç kentinde daha aynı sorunla yüzleşen Hollanda, küresel ısınmayla başa çıkılamazsa bazı kentlerini sular altında bırakabilir. Aslında Hollandalılar genel olarak da su tahdidi altında yaşıyor ve setlerle kentlerini koruma altına alıyor. Ancak Amsterdam gibi çok fazla turist çeken bir destinasyonun böyle bir tehlike altında olması oldukça ürpertici.

Şangay

Çin’in en kalabalık yerleşim alanlarından biri olan Şangay, sular altında kalma tehlikesi ile yüzleşiyor. Böyle kalabalık bir yerleşim yerinin sular altında kalması da felaket olarak adlandırılabilir. Çin’in hem modern hem de geleneksel yüzünü yansıtan Şangay, olası tehlike öncesi mutlaka seyahat edilmesi gereken yerlerden de biri.

İstanbul

Küresel ısınmadan nasibini alacak şehirler arasında Türkiye’den de bazı yerler var. Eğer 100 yıl içerisinde sularda öngörülen 60-70 cm arası yükselme gerçekleşirse İstanbul’da sular altında kalabilir. Özellikle de muhteşem boğaz manzarası ile yerli ve yabancı turistleri çeken İstanbul’un sular altında kalması halinde pek çok tarihi yer de yok olur.