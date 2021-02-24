Köprülü Kanyon Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Köprülü Kanyon Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Köprülü Kanyon Milli Parkı rafting yapmak isteyenler için harika bir seçimdir. Parkın etrafı da oldukça güzeldir.



Köprülü Kanyon Milli Parkı Nerede?



Köprülü Kanyon Milli Parkı Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır. Park Antalya il sınırları içinde yer alır. Burası Türkiye’nin en uzun kanyonlarından biri olma unvanına sahiptir. Köprülü Kanyon Isparta’nın Sürçüler ilçesinin sınırlarından başlar ve Antalya’ya kadar uzanır. Antalya’da denize dökülen Köprü çay vadisi olarak bilinmektedir. Isparta’nın güneyinde kalan Kasımlar beldesi, başlangıç noktasıdır. Ama asıl kaynağını Aksu ve Karacahisar köyünün suyu oluşturur. Bu kanyon yaklaşık 25 km boyunca vadilerden akmaktadır.



Köprülü Kanyon Milli Parkına Nasıl Gidilir?



Köprülü Kanyona gitmek için kendi aracınızı kullanabilirsiniz. İstanbul’dan buraya olan mesafe 760km’dir. Ankara ile arasındaki mesafe ise 560km’dir. İzmir’den gelecek olanlar için ise mesafe 550 km olacaktır. Buraya ulaşmak için Havaalanını da kullanabilirsiniz. Antalya Havaalanından buraya gelmeniz mümkündür. Antalya’dan buraya ulaşım 80km’dir.



Köprülü kanyona ulaşmak oldukça kolaydır. Buraya gelen çok sayıda minibüs ve otobüs bulunmaktadır. Ayrıca turistlerin uğrak yeridir. Alanya’ya olan uzaklığı ise 120 km’dir. Yol üzerinde Köprülü Kanyon ışıklı levhasını göreceksinizdir. Burası oldukça değerli turistik bir bölgedir.



Köprülü Kanyon Milli Parkı Özellikleri Hakkında Bilgi



Köprülü Kanyon Milli Parkı 1973 yılından beri milli park unvanına sahiptir. Buranın yüz ölçümü ise 366.140 dekar olarak belirtilmiştir. Adını Roma Dönemi sırasında inşa edilen Oluk Köprü ’den almaktadır. Burada Akdeniz ormanlarına özgü pek çok türü görmek mümkündür. Ayrıca endemik türler, su kaynakları da bulunmaktadır.



Eko sistem olarak oldukça değerli bir yapıya sahiptir. Milli parkın içinde pek çok tür ağaç bulunur. Makilik alanların dışında kızılçam bulunmaktadır. Ayrıca Köprüçay içinde alabalık vardır. Milli parkın hemen yukarısında ise Antik Selge kentinin kalıntıları yer almaktadır. Burası rafting yapmak için gelen turistler ile dolup taşmaktadır.



Rafting yapılan alanın başında ise iki adet köprü yer almaktadır. Köprülerin büyük olanı kalfa, küçük olanı ise usta eliyle yapılmıştır. Günde ortalama 6000 kişi kanyonda rafting yapabilir. Suyu son derece berrak ve kalitelidir. Buz gibi bu sudan rahatlıkla içebilirsiniz. Burası aynı zamanda tam bir botanik ormanıdır.



Bölgede safari ve jeep ile geziler ise oldukça popülerdir. Ama buraya gelenlerin rafting heyecanını yaşaması tavsiye edilir. Rafting botlarla, yüksek debili nehirlerde yapılan heyecan dolu bir nehir sporu olarak bilinir. Amaç botun içinde devrilmeden ekip ile birlikte yolculuk yapmaktır. Kürekler yardımı ile botun kontrolü sağlanır. Burada rafting yaptırmak için bekleyen pek çok firma vardır.



Köprülü Kanyon Milli Parkı Konaklama



Burası Antalya’nın Serik bölgesinde yer almaktadır. Konaklamak isteyenler içinde otel ve pansiyonlar bulmak mümkündür. Fiyatlarda her bütçeye göre değişiklik göstermektedir. Çevrede yeme içme yerleri de oldukça fazladır. Günü birlik gelme imkânı da vardır.



Köprülü Kanyon Milli Parkında konaklamak isteyenler, aile işletmesi tarzında olan pansiyonlarda kalabilirler. Ayrıca bungalov ve ağaç evden yapılmış oteller vardır. Daha lüks konaklama alanları için ise Serik bölgesi tercih edilmelidir. Uzaklık ise 40-45 km kadardır.



Buraya geldiğinizde piknik yapma şansınızda bulunmaktadır. Serik – Manavgat yolu üzerinden dönülen, Büğrüm Köyü mevkiinde piknik alanı bulunur. Bölge yazın oldukça sıcak olduğu için burası tam bir kaçış alanı olacaktır. Burada piknik alanı oluşturulmuştur. Tuvaletler, seyir terası vardır.



Köprülü Kanyon Milli Parkı Giriş Ücreti



Köprülü Kanyon Milli parkına giriş yapanların herhangi bir ücret ödemesine gerek yoktur. Bu kanyon hem doğal güzellikleri hem de rafting alanı olması nedeniyle mutlaka görülmesi gereken yerler arasında olmalıdır.



Köprü Kanyon Milli Parkı Kamping



Bölge tabiat güzelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Etrafta konaklamak için çok fazla alternatif bulunmaktadır. Ama doğa tutkuları ve tabiatın içine uyanmak isteyenler için kamp alanları mevcuttur. Buralarda kamp yapılabilir.