Kopenhag Türk Büyükelçiliği Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Kopenhag Türk Büyükelçiliği Danimarka'da bulunmaktadır. Türk Büyükelçilikler kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde büyük rol oynamaktadır.

Kopenhag Konsolosluk

Kopenhag Konsolosluk Danimarka'da yer alan konsolosluklardan birisidir. Görev yerleri Danimarka ülkesidir. Kopenhag Konsolosluğunda o bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının ölüm, doğum, evlilik, pasaport, askerlik ve noter gibi işlemleri yapılmaktadır. Bu işlemler için önceden randevu alınması gerekmektedir.

Kopenhag Başkonsolosluğu Adresi

Kopenhag Başkonsolosluğu Danimarka ülkesinde yer almaktadır. Kopenhag Başkonsolosluğu açık adresi şu şekildedir: Rosbaeksvej 15 2100 Kobenhavn Ø Danmark

Kopenhag Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

Kopenhag Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri arasında 09:00-12:30 ile 14:00-17:30 saatleri aralığındadır. Konsolosluk işlemleri başvuru saatleri ise 09:00 ile 13:00 saatleri arasındadır. Ayrıca vize başvuru saatleri 14:30 ile 16:00 saatleri arasındadır. Kopenhag Türk Başkonsolosluğu telefon numarası konsolosluk ve Büyükelçilik için farklıdır. Konsolosluk: +45 39 20 55 00 Büyükelçilik: +45 39 20 27 88