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Kopenhag Türk Büyükelçiliği Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
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Haber Giriş: 09.04.2020 - 16:37 | Son Güncelleme:

Kopenhag Türk Büyükelçiliği Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Türk Büyükelçilikleri dünyanın çoğu ülkesinde, belirli eyaletlerinde bulunmaktadır. Türk Büyükelçilikler o bölgede yaşayan Türk vatandaşların belirli işlemlerinin yapılmasında görevli kurumlardır. Bunlardan birisi de Kopenhag Türk Büyükelçiliğidir. Peki Kopenhag Türk Büyükelçiliği nerededir? Konsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatleri nelerdir? Merak edilenleri sizler için derledik.

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Kopenhag Türk Büyükelçiliği Danimarka'da bulunmaktadır. Türk Büyükelçilikler kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde büyük rol oynamaktadır.

 Kopenhag Konsolosluk

 Kopenhag Konsolosluk Danimarka'da yer alan konsolosluklardan birisidir. Görev yerleri Danimarka ülkesidir. Kopenhag Konsolosluğunda o bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının ölüm, doğum, evlilik, pasaport, askerlik ve noter gibi işlemleri yapılmaktadır. Bu işlemler için önceden randevu alınması gerekmektedir.

 Kopenhag Başkonsolosluğu Adresi

 Kopenhag Başkonsolosluğu Danimarka ülkesinde yer almaktadır. Kopenhag Başkonsolosluğu açık adresi şu şekildedir: Rosbaeksvej 15 2100 Kobenhavn Ø Danmark

 Kopenhag Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

 Kopenhag Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri arasında 09:00-12:30 ile 14:00-17:30 saatleri aralığındadır. Konsolosluk işlemleri başvuru saatleri ise 09:00 ile 13:00 saatleri arasındadır. Ayrıca vize başvuru saatleri 14:30 ile 16:00 saatleri arasındadır. Kopenhag Türk Başkonsolosluğu telefon numarası konsolosluk ve Büyükelçilik için farklıdır. Konsolosluk: +45 39 20 55 00 Büyükelçilik: +45 39 20 27 88

 

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