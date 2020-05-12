MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriKonya'nın tarihi mahallesi Sille'de koronavirüs sessizliği
GeriSeyahat Konya'nın tarihi mahallesi Sille'de koronavirüs sessizliği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Konya'nın tarihi mahallesi Sille'de koronavirüs sessizliği
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 12.05.2020 - 14:43,Son Güncelleme:

Konya'nın tarihi mahallesi Sille'de koronavirüs sessizliği

Taş evleri ve oyma mağaraları ile çok fazla turist alan yerleşim birimlerinden biri olan, 5 bin yıllık Sille Mahallesi, yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle sessizliğe büründü.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Konya'da taş evleri ve oyma mağaraları ile çok fazla turist alan yerleşim birimlerinden biri olan 5 bin yıllık Sille Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sessizliğe büründü.

Konyanın tarihi mahallesi Sillede koronavirüs sessizliği


Selçuklu ilçesine bağlı tarihi Sille Mahallesi, Kovid-19 önlemleri nedeniyle yılın en çok ziyaretçi aldığı zamanını sakin geçiriyor. Ziyaretçisi olmayan mahallenin doğal güzellikleri, ilkbaharda büyülüyor.

Konyanın tarihi mahallesi Sillede koronavirüs sessizliği


Tarihi kaynaklara göre, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı mahalle, erken Hristiyanlık döneminin önemli bir merkezi olarak geçiyor.  Mahallede Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemi izlerini görmek mümkün. Duvar ve pencerelerinde Roma dönemine ait malzemelerin kullanıldığı Aya Elena Kilisesi, milattan sonra 327 yılında Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena tarafından, ilk Hristiyanlık dönemine ait oyma mabetlerden etkilenilerek yaptırılmış mimarisiyle dikkati çekiyor.

Konyanın tarihi mahallesi Sillede koronavirüs sessizliği


Salgın önlemleri nedeniyle ziyaretçilerinden yoksun kalan tarihi mahallede, 19. yüzyılda inşa edilen Sille Çay Camisi, gün batımında farklı bir görüntüye bürünüyor.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle