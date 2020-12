Konya’da 'Savatra Antik Kenti' gün yüzüne çıkarılıyor

En erken M.Ö. 4. yüzyılda var olduğuna dair buluntuların ortaya çıkarıldığı ve kaynaklara göre antik dönemde “Kutsal Baba" anlamına gelen “Savatra Antik Kenti” gün yüzüne çıkarılıyor. Karatay’a bağlı Yağlıbayat Mahallesi içerisinde yer alan antik kentin ve kalıntılarının tamamen ortaya çıkarılması için çalışmalar ise başladı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Ersöz, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Selim Yücel Güleç ve Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Dr. İlker Işık ile akademisyenler de Yağlıbayat’a giderek Savatra Antik Kenti kalıntılarını gezerek bölgede incelemelerde bulundu.



Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Dr. İlker Işık; Başkan Hasan Kılca, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Ersöz, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Selim Yücel Güleç ile beraberindeki akademisyenlere; bugüne kadar bölgede yapılan kazılar ile antik kentin ve ortaya çıkarılan buluntuların tespiti ile tarihlendirilmesi edilmesi çalışmaları hakkında bilgi verdi.









“Karatay’ımızın dört bir yanı birçok tarihi ve kültürel değerlerle dolu”



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya’nın binlerce yıllık geçmişiyle Türkiye’nin önemli şehirlerinden birisi olduğunu, Karatay’ın ise bu bağlamda çok özel bir noktada bulunduğuna vurgu yaptı. Başkan Hasan Kılca, “Konya’mızın her ilçesi, her yeri bir başka güzel. Ama Karatay, yüzlerce yıllık geçmişiyle ve gelenekleriyle büyüyen Konya’mızın kültürü, tarihimizin merkezidir. Karatay Medresesi’nden, Şem-i Tebrizi Türbesi ve Camisi’ne, ‘Gönüller Sultanı’ Hz. Mevlana’nın Türbesi’ne kadar Karatay bir başkadır. Yağlıbayat Mahallemiz içerisinde bulunan ve geçmişi M.Ö. 4’üncü yüzyıla kadar uzanan Savatra Antik Kenti de ilçemizin tarihi geçmişinin ne kadar derin, zengin olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Konya Valiliğimiz, Selçuk Üniversitemiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bu bölgedeki tarihi kent ve kalıntıların ortaya çıkarılması, turizme kazandırılması için bir çaba içerisindeyiz. Konya merkezdeki tarihi ve kültürel alanlarımızın yanı sıra Kızören’deki Obruk Hanı ve Kızören Obruğu, Hayıroğlu mahallemizdeki Boncuklu Höyük ile daha birçok değerimizi turizme kazandırılması için belediye olarak gereken her türlü desteği vereceğiz” dedi.



“Roma’dan Selçuklu’ya ve Osmanlı’ya kadar önemli bir merkez Savatra”



Bir kısmı Yağlıbayat Mahallesi içerisinde bulunan Savatra Antik Kenti, MÖ 4’üncü yüzyıla tarihlendirilmektedir. 1984 yılında Savatra Antik Kenti'nin bir bölümü, üzerine kurulmuş olan Yağlıbayat Mahallesi’nde yapılan kazı sonucunda ortaya çıkartıldı. M.Ö. 27 yılında Romalıların eline geçtiği sanılan; sırasıyla Bizans, Selçuklular ve Osmanlılar hâkimiyetinde kalan Savatra Antik Kenti’nin güney doğusunda bir kale ve küçük bir antik tiyatro bulunmaktadır. Antik kentte ortaya çıkarılan buluntular, Konya Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Önemli bir antik kent olan Savatra daha sonra Osmanlı devletinin hâkimiyetine geçmiştir. Eski Osmanlı haritalarında buranın “Bali Bayat” olarak geçmektedir. Köyün güney doğusunda bir kale ve küçük bir antik tiyatro bulunmaktadır. Antik eserler Konya Müzesi'nde sergilenmektedir.