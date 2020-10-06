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Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 09:59 | Son Güncelleme:

Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yerli tatilciler memleketlerine döndükten sonra yabancı turistlerle doldu. Turistler, sahilde denize girip, güneşlenerek, vakit geçirdi.

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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da hava sıcaklığı 34 derece, deniz suyu sıcaklığı 28 derece, nem oranı ise yüzde 22 olarak ölçüldü. Saatte 11 kilometre esen rüzgar ve düşük nem nedeniyle sıcaklığın fazla hissedilmediği kentte, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de yabancı turistlerle doldu.

Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı



Kentte yerleşik Ruslar ile yabancı turistlerin konakladığı Liman ve Hurma mahallelerine yakın sahil kesiminin kalabalık olduğu gözlendi. Tatilcilerin bir kısmı, denize girip, serinlemeyi tercih ederken, bazıları ise güneşlendi. Bazı tatilcilerin de çocuklarıyla sahilde su oyunları oynayarak, vakit geçirdiği görüldü. Konyaaltı Sahili'nin, yerli tatilciler memleketlerine döndükten sonra yabancı turistlerle dolu olması dikkat çekti.  Öte yandan kentte hava sıcaklığının hafta sonuna kadar etkili olacağı öğrenildi.

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