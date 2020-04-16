Konyaaltı sahili sezona hazırlanıyor

Koronavirüs (Covid-19) salgını karantina önlemleri kapsamında sahillerin ziyaretçi girişine kapatılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi’ne bağlı Antalya Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü Ekipleri Konyaaltı Sahili’nde çalışma başlattı. Sahildeki kent mobilyaları, sosyal donatı alanları, sahil korkulukları, oyun grupları ve spor aletlerinin boya, bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor.









Eksikler gideriliyor



Çalışma kapsamında cankurtaran ve giyinme kabinlerinin bakım ve tamiratları yapılarak eksikler gideriliyor. Sahilde tesviye ve kumsal temizliği gerçekleştiren ekipler, aynı zamanda elektrik alt yapısının da bakım onarımını yapıyor. Yol sınır elemanlarının, belediyeye ait WC ve mescitlerin bakım ve onarımı, havalandırma tesisatı açılması gibi çalışmalar yürütülüyor. Bunun yanı sıra araç ve yaya yollarının tamiri, otopark alanlarının düzenlenmesi yapılıyor.









Peyzaj çalışmaları



Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler yeşil alanlarda da peyzaj çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Varyanttan başlayarak Konyaaltı Beach Park ve Akdeniz Bulvarı hattı boyunca peyzaj revizyonları devam ediyor. Deniz tuzundan etkilenen bitkiler sökülürken yerine uygun nitelikte yeni bitkiler dikiliyor, mevsimlik çiçekler toprakla buluşturuluyor. Ayrıca sulama alt yapısı iyileştiriliyor.

Konyaaltı Sahilindeki çalışmalar kapsamında hayvan dostlarımız da unutulmuyor. Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs sonrası günler için Konyaaltı Sahili’nde 10 ayrı noktaya köpek dışkı ünitesi montajı gerçekleştirdi. Ayrıca köpek parklarının bakım ve onarım çalışmaları da yapılıyor. Konyaaltı Sahili yeniden vatandaşın kullanımına açıldığı zaman baştan sona yenilenmiş yüzüyle Antalyalıları misafir edecek.