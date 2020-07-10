Konyaaltı Sahili doldu taştı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili sıcak hava nedeniyle yerli ve yabancı tatilcilerle doldu taştı. Hava sıcaklığının 30, deniz suyunun 29 derece, nem oranının ise yüzde 66 ölçüldüğü kentte hissedilen sıcaklık 38 dereceyi buldu. Kimi Akdeniz'in mavi sularında serinlerken kimi de sahil bandında bulunan yeşil alanlarda ailesiyle beraber vakit geçirdi.









KAYALIKLARDAN ATLADILAR



Bazı gençler ise sahilin içerisinde yer alan 6 metre yüksekliğindeki kayalığa çıkarak atlayış yaptı. Tehlikeye aldırış etmeyen genç, yaşlı, çocuk kayalık üzerinden defalarca suya atlamayı tercih etti. Koronavirüs sürecinde uzmanların sürekli dikkat çektiği sosyal mesafe kuralına bazı noktalarda uyulurken, denizden çıkarak kıyıya gelen vatandaşların ise maske takmadığı gözlerden kaçmadı.









SICAK HAVAYI DEĞERLENDİRDİK



Arkadaşıyla sıcak havayı değerlendirmek için sahile geldiğini belirten Pelin Gülten, "Hava çok sıcak, denize serinlemeye geldik. Deniz çok güzel, burada vatandaşlar da sosyal mesafeye uymaya çalışıyor. Deniz bu sıcak havalarda iyi geliyor" dedi. Yaklaşık 20 yıldır Antalya'da yaşadığını kaydeden Svetlana Yanıkkılıç, "Deniz çok güzel ancak hava sıcak. Denize girerek serinledim. Şimdi de güneşleniyorum" diye konuştu.