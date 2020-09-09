Konya Arkeoloji Müzesi Nerede? Konya Arkeoloji Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Çatalhöyük, tarihi 9 bin yıl öncesine dayanan yerleşim yeridir. Kazı çalışmaları sonucunda çıkan eserler bu müzede sergileniyor. Bu eserlerin dışında antik çağdan Bizans dönemine kadar kronolojik sıralamayla tarihi eserler müze koleksiyonu arasında bulunuyor.

Konya Arkeoloji Müzesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Arkeoloji Müzesi, İç Anadolu Bölgesinde bulunan Konya ili merkezinde yer alıyor. Meram merkez ilçesinin Sahibiata Mahallesi, Sahibiata Caddesinde bulunuyor.

Konya Arkeoloji Müzesine Nasıl Gidilir?

Arkeoloji Müzesi, kent merkezine yakındır. Müze, Sahibiata ve Larende Caddelerinin kesiştiği noktadadır. Ayrıca Konya’nın meşhur Zafer Çarşısına çok yakındır. Müzeye tramvayla veya toplu taşıma araçlarıyla gidebilirsiniz. 85, 84, 98, 45, 53, 4, 37, 99, 2, 6, 9, 106, 12, 15, 63, 64 numaralı hatlarla ve Kültür Park güzergâhına giden belediye otobüsleriyle müzeye gidebilirsiniz.

Konya Arkeoloji Müzesi Tarihçesi

Çatalhöyük antik kenti, Konya ili sınırları içinde olduğu için buradan çıkarılan tarihi eserlerin sergileneceği bir bina gerekiyordu. Bunun için ilk olarak eserlerin korunması adına 1901 yılında bir depoda ilk müze çalışmaları başlamıştır.

1927 yılına kadar depoda muhafaza edilen eserler, Mevlana Müzesine taşınarak burada sergilenmeye başlanmış. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda daha fazla kalıntı bulununca 1953 yılında İplikçi Cami’nde eserler sergilenmeye başlanmış. Tarihi mirasın daha modern ve kapsamlı bir binada sergilenmesi adına 1962’de bugünkü yerine taşınmıştır.

Konya Arkeoloji Müzesi Eserleri

Arkeoloji Müzesinde; Neolitik Çağdan başlamak üzere, Eski Tunç, Orta Tunç (Asur Ticaret Kolonileri), Demir (Frig, Urartu) Klasik, Hellenistik, Roma ve Bizans Devrine ait eserler sergileniyor. Bu eserler; Prehistorik eserler, Demir Devri, Roma Devri salonlarında ve müze bahçesinde sergileniyorlar.

Müzenin ön bahçesinde taş ve mermerden yapılmış Roma Devri heykelleri, lahitleri, mezar sandukaları, taş yapıtlar, kül kutuları, mezar aslanları, sütun başlıkları ile yazıtlar sergileniyor.

1-Prehistorik Eserler Salonu;

Neolitik Çağ dönemine ait eserlerle birlikte elde yapılmış pişmiş toprak kaplar, obsidien ve çakmak taşından yapılmış ok ve mızrak uçları;

Eski Tunç Çağ’a ait eserler ve yivli pişmiş toprak kaplar,

Orta Tunç Çağ’a ait; toprak kaplarla, üzüm salkımı şeklinde kandiller, hayvan biçimi kaplar, bronz halkalar, silindir mühürler sergileniyor.

2- Demir Devri Eser Salonu;

Frig dönemi figürlü kap parçaları, boyalı kaplar, pişmiş kaplar,

Urartulara ait bronz iğne üzeri figürlü plakalar,

Lidyalılara ait boyalı kaplar,

Klasik devire ait üzeri parlak siyah boyalı ithal malı şarap içme kupası, sürahi, şarap sürahisi,

Helenistik devrine ait üzeri parlak perdahlı tabaklar, çanaklar ve derin oymalı bir kap kalıbı parçası,

Roma devrine ait bronzdan yapılmış Hermes, Eros ve boğa heykelcikleri sergileniyor.

3- Roma Devri Salonu; Sütunlu mermer lahitler, Poseidon heykeli, pişmiş toprak lahitler, pişmiş toprak kandiller, koku kapları, cam gözyaşı şişeleri, parfüm kapları, deney tüpleri, bardaklar, sürahiler, cam bilezikler, altın yüzük-küpeler, kıymetli taşlardan yapılmış yüzük kaşları, fildişi tarak ve manikür aletleri sergileniyor.

Bizans devrine ait; taban mozaiği, bronz kapı tokmakları, kazan kulpları, rölikerler, haçlar, markalar ve ok uçları koleksiyonda yer alıyor.

Konya Arkeoloji Müzesi Giriş Ücreti (2020)

2020 yılı itibariyle Konya Arkeoloji Müzesine ziyaretler ücretsizdir.

Konya Arkeoloji Müzesi Ziyaret Saatleri

Arkeoloji Müzesinde ziyaret saatlerinde yaz-kış dönemi tarifesi uygulanıyor. Yaz döneminde 10.00 – 17.00; kış döneminde 08.00 – 16.50 saatleri arasında müze ziyarete açıktır. Müze, Pazartesi günleri ziyarete kapalıdır. Diğer günler belirtilen saatler aralığında müzeyi ziyaret edebilirsiniz.