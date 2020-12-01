'Kont Dracula' ile anılan Eğrigöz Kalesi ile İkitaş Kanyonu turizme kazandırılıyor

Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyündeki İkitaş Kanyonu ile tarihi Eğrigöz Kalesi'nde incelemelerde bulundu.



İKİTAŞ KANYONU



İlk olarak kanyonda yürüyüş yapan Vali Ali Çelik, 7.6 kilometre uzunluğundaki İkitaş Kanyonu'nun turizme kazandırılması için neler yapılması gerektiğine dair Emet protokolüyle istişarelerde bulundu. Büyüleyici manzaraları ve doğasıyla 7 kilometre uzunluğundaki İkitaş Kanyonu’na hayran kaldığını ifade eden Vali Çelik, “Tarihi kalesi, kaplıcalara yakınlığı ve doğasıyla eşsiz bir yer. Bu güzelliği ilimize ve ülkemize kazandırmalıyız.











TARİHİ EĞRİGÖZ KALESİ



Kazıklı Voyvoda veya Kont Drakula olarak anılan Eflak Prensi Vlad Tepes’in esir edildiği yer olduğuna inanılan tarihi Eğrigöz Kalesi’nde incelemelerde bulunduk. Eşsiz bir yer'' dedi.



KAZIKLI VOYVODA

İrlandalı yazar Bram Stoker'in Vlad Tepes'in yaşam öyküsünden esinlenerek 1897'de yazdığı, film ve belgesellere de konu olan vampirlerle ilgili ''Drakula'' adlı roman dünyada halen ilgi görüyor. Romanya tarihinde ''ulusal kahraman'' diye nitelendirilen Vlad Tepes, 1456-1462 yıllarında hükümdarlık yaptı. Eflak Prensi Vlad Tepes, cezalandırmak istediği esirleri kazığa oturtarak öldürdüğü için Türkler tarafından ''Kazıklı Voyvoda'' diye anılıyor. Osmanlılara karşı 1461 yılında isyan başlatan Vlad Tepes'in ordusu, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 1462'de yaptığı seferde yenildi. Prens esir edildi.









Kaynaklarda 1476'da öldüğü ifade edilen Vlad Tepes'in hapsedildiği yerle ilgili bilgi bulunmuyor. Bazı yabancı internet sitelerinde, Vlad Tepes'in Fatih Sultan Mehmet tarafından esir edildikten sonra Eğrigöz Kalesi'nde hapsedildiği tezi ortaya atıldı. Sarp kayalıklar üzerinde kurulu, dört yanı uçurumlarla kaplı olduğundan kaçılması imkansız görünen Eğrigöz Kalesi'nden sadece Vlad Tepes'in kaçtığı ileri sürüldü. Eğrigöz beldesi, bu iddianın yayılmasının ardından yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı.