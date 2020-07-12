Konforunuzu arttırın... En iyi 10 kamp malzemesi

1- Rahatına düşkünlere: Sandalye

Katlanabilir kamp sandalyesi, rahatını düşünenler için. Erol Geygel “Az yer kaplayan, dayanıklı ve büyük sandalye, 150 kilo maksimum ağırlığa kadar dayanıklı. Kampınızın lüksü olacaktır” diyor. Decathlon, 145 lira









2- Hafif olmalı: Çadır

Kaç kişilik ve hangi mevsimde kullanılacak gibi önemli kriterler var. Plaj ve orman kampı için dört mevsim, çift katmanlı çadır tercih edebilirsiniz. Bahar Gündoğdu “Tungsten UL 2 modeli, sırt çantalı seyahatlerimde tercih ediyorum. Hem iki kişilik hem de hafif” diyor.

Marmot, 2 bin 749 lira









3- Her mevsime uygun: Uyku tulumu

Uyku tulumu hayati önemde. Alırken hangi hava sıcaklığına uygun olduğunu öğrenin. Nurgül Büyükkalay “Uyku tulumu fiyatları derecelerine ve malzemesine göre farklılık gösteriyor. Önerim her mevsim rahatlıkla kullanabileceğiniz NanoWave 55 uyku tulumu” diyor. Marmot, 418 lira









4- Manzaraya karşı: Masa

Manzaraya karşı oturup yemek yemek için sağlam bir masa gerekli. Süleyman Şahin “Alüminyum kamp masası hem uygun fiyatlı hem de kamp yemeklerinin keyfini arttırıyor” diyor. Nurgaz, 300 lira









5- Geceleri hayat kurtarıyor: Kafa feneri

Kampa çıkarken mutlaka çantanızda olmalı. Cenk Demirgüç “Özellikle geceleri bir şeylerle uğraşırken kafa feneri çok işe yarıyor, iki el serbest iş yapabiliyorsun” diyor. Trendyol’da Watton, 113 lira









6- Bir klasik: Hamak

Kamp hamakları kolay taşınabilir ve hafif oluyor. Kumaşı yumuşak dokulu olduğu için örgü hamaklar gibi rahatsız değil. Saatlerce uzanıp keyif yapabilirsiniz. İki ağaç arasına iki dakikada kuracağınız kamp hamağında güzel bir öğle uykusu da çekebilirsiniz. Quechua, 80 lira









7- Üşümeye son: Mat

Uyku tulumu ve mat ikilisi aslında tek bir parça gibidir. Yıldırım Güngör “Tulumunuz ne kadar iyi olursa olsun matınız kötüyse üşürsünüz. Bu nedenle hem tulum hem de matın iyi olması gerekir” diyor. Thermarest NeoAir Xtherm, 2 bin 470 lira









8- Lezzetli yemekler pişirin: Ocak

Ateş yakmak doğaya zararlı, kampta yemek yapmak için kamp ocağı kullanmalısınız. Trangia marka ürünlerin ispirtoyla çalışması, ocağın haznesinin özelliği sayesinde pişen yemeğin devrilme riskinin olmaması avantaj. İki tencere, tava ve çaydanlığıyla set olarak alabilirsiniz. Tekzen, 337 lira









9- Yaz için şart: Buzluk

Özellikle sıcak yaz aylarında şart… Cihan Çağlayan’ın önerdiği buzluğu ister otomobilde ister dışarıda yiyecek ve içecek soğutmak için kullanabilirsiniz. Sinbo scw-3517, 100 lira





10- Müziksiz kalmayın: Bluetooth hoparlör

Doğanın sesini dinlemek kamp yapma sebebiniz olabilir ama manzara eşliğinde sevdiğiniz müzikleri dinlemek de çok keyifli olacaktır.

JBL Clip 3 IPX7, 289 lira