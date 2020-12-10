Kolombiyalı gazeteci keşfetmişti… Her yıl rengi değişiyor (Cano Cristales Nehri)

Bogota’nın 170 km güneyinde bulunan kayalık And Dağları, Llanos Ovaları ve yemyeşil Amazon Ormanla-rı’nın merkezi Kolombiya’nın Sierra de La Macarena Milli Parkı’nın uzak vahşi doğasında birleşiyor. Çarpıcı güzellikteki biyoçeşitlilikle dolu alanın güneyine doğru uzanan Guayabero Nehri’ni takip ettiği-nizde dünyanın en muhteşem doğal harikalarından birini göreceksiniz. 100 km uzunluğundaki Cano Cristales… Her yıl gökkuşağı renginde parlıyorlar.



Sürekli değişen renkler

Yerel bir efsaneye göre Cano Cristales ‘Beş Renkli Nehir’ veya ‘sıvı gökkuşağı’ anlamına geliyor. Nehrin sürekli değişen renkleri doğaüstü kuvvetlerin veya Kolombiya’nın özel büyüsü şeklinde yorum-lansa da, aslında haziran ve kasım ayları arasında gerçekleşen eşsiz bir biyolojik olgunun sonucu… Kolombiya’nın La Macarena bölgesindeki Cormacarena yerel çevre koordinatörü Javier Francisco Par-ra’ya göre, ‘Macarenia clavigera’ isimli endemik bir bitki Cano Cristales’i oluşturuyor. Yıl boyunca bu yosun benzeri bitkinin koyu yeşil bir renkte göründüğünü söylüyor. Ancak yağmur mevsimi geldiğinde ve su seviyesi yükseldiğinde biraz da güneş ışığının nehrin tabanına ulaştığında, bitki nehrin üstünü örten mor, pembe, sarı ve yeşil renkler halinde yayılıyor.









Tonları değişiyor

Bu kırılgan ve titiz ekosistemin harikalarından biri, her yeni mevsimde nehrin bir önceki halinden daha farklı görünmesi… Ağacın sonbahar yaprakları gibi, ‘Macarenia Clavigera’nın büyümesi ve rengi yıl boyunca yağan yağışlar, sıcaklıklar ve güneş ışığına göre değişiyor. Bu nedenle bir yıl nehir kırmızı ile kaplandığında sonraki yıl yeşil veya sarı renkte görünebiliyor. Nehirde bulunan kayalık taşlar, su bitkisinin yaşamını önemli ölçüde etkiliyor. Cano Cristales, Güney Amerika’nın büyük kısmına yayılan ve dünyadaki en eski jeolojik oluşumlar ara-sında yer alan Guiana Kalkanı’nın üstünden geçiyor. Park rehberi Walther Ramos, dünyanın dört bir yanından birçok jeologun parkın gizemini araştırmak için buraya geldiğini söylüyor. Mineral açısından oldukça zengin olan ana kaya, Cano Cristales’in oluşumunda önemli rol oynuyor.







