Koçbaşı ve taş işlemeli mezarlar, defineci ve kaçakçıların talanına uğradı

Türkiye'de genellikle Tunceli yöresinde bulunan ve Akkoyunlu Devleti döneminde kullanılan Koçbaşı ve sandık şeklindeki işlemeli taş mezarlar, defineci ve tarihi eser kaçakçılarının talanına uğradı. Tunceli'nin birçok bölgesinde bulunan koçbaşı ve taş işlemeli mezar taşlarının en iyi örneklerinin bulunduğu Pertek ilçesine bağlı Vasgirt köyünde tarihi 400 yıla kadar uzanan Koçbaşı ve taş işlemeli sandık tipli mezar taşları tahrip edildi. Aynı köyde bulunan ve daha önce sit alanı ilan edilmesine rağmen 6 kaya mezarı da korunmadığı için yıllarca define avcılarının talanına uğradı ve tahrip edildi. Vasgirt köylüleri, tarihi koçbaşı ile taş işlemeli mezar taşlarının sit alanı ilan edilerek, restore edilmesini ve sit alanı ilan edilen Urartu Dönemi'ne ait 6 kaya mezarının da korumaya alınmasını istedi.





'DAHA FAZLA TAHRİBAT EDİLMESİNİ İSTEMİYORUZ'



Vasgirt köyünden emekli öğretmen Ali Ekber Ökdemir, tarihi mezar taşları ile kaya mezarlarının korunmasını isteyerek, "Burada yapılan gözlemler, araştırmalarda Urartulara kadar uzanan tarihi bir geçmişi var. Kaya mezarlarının sağında solunda yapılı taş parçalarının bulunması, mezarların koçbaşı ve taş işlemeli mezar taşları olması tarihinin çok eskiye dayandığını göstermekte. Özellikle tarihi köy mezarlığının koruma altına alınmasını ve sit alanı ilan edilmesini istiyoruz. Yüzyıllarca tarihi olan koçbaşı ve sandık şekilli taş işlemeli mezar taşları restore edilmelidir. Köyümüzdeki tarihi alanların daha fazla tahribata uğramasını istemiyoruz. Çünkü bu bir insanlık mirası, herkesin sahip çıkması gereken bir alan. Bunların bir an önce daha fazla tahrip edilmeden bölgenin sit alanı ilan edilmesini istiyoruz. Köyümüzün de bu bağlamda gerekli değeri kazanmasını istiyoruz" diye konuştu.









Aynı köyde yaşayan Öner Ermiş ise tarihi eserlerin korunması gerektiğini belirterek, "Buraların korunması için destek bekliyoruz. Bir an önce bu tarihi eserler korunmalı ve gelecek kuşaklara aktarılması için koruma altına alınmalıdır. Burası için değişik projeler üretilerek uygulanmasını bekliyoruz. Bu kaya mezarları define avcıları tarafından tahrip edilmiştir. Köyümüzde bulunan kaya mezarlarıyla ilgili geniş çaplı bir araştırma yapılarak koruma altına alınmasını istiyoruz. Tescil edilmesine rağmen henüz tam olarak koruma altında değil. Buraların arkeolojik kazılarla kayda alınmasını istiyoruz" dedi.