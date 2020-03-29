Kocaeli'nin İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Kocaeli'nde Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Kocaeli yüz ölçümü olarak Türkiye’de en küçük olan altıncı şehirdir. Hem gelişen sanayisi ile hem de Kocaeli gezilecek yerler olarak doğal ve tarihi güzellikleri ile ön plana çıkan bir şehirdir. Kocaeli ili sanayisinin gelişmesi ile İstanbul’dan sonraki ikinci şehirdir.

Kocaeli İlçeleri

Kocaeli2nin 12 tane ilçesi vardır. Kocaeli ilçeleri; Kandıra, Derince, Gebze, İzmit, Dilovası, Körfez, İzmit, Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel’dir.

Kocaeli Hangi Bölgededir?

Kocaeli ili Marmara Bölgesinde yer almaktadır. İstanbul, Bursa, Sakarya ve Düzce illerine komşu olan bir şehirdir.

Kocaeli Gezilecek Yerler

Tatil yapılabilecek en ideal yerlerden biri de Kocaeli ilidir. Kocaeli il merkezi ve Kocaeli’nin diğer ilçelerinde birçok gezilip görülmesi gereken yer bulunuyor. Kocaeli gezilecek yerler olarak çok fazla seçeneğe sahiptir. Aynı zamanda köklü tarihi ile de birçok tarihi eserinde görülebilecek yerlerdir.

Maşukiye: İstanbul iline bir buçuk saat kadar uzaklıkta bulunan tatil yerlerinden biridir. Kartepe’nin etekleri altında bulunan Maşukiye saklı bir cennet gibi çok büyük güzelliği içinde bulunduran bir tatil mekanıdır. Maşukiye’ de birçok restoran bulunuyor. Doğasının el değmemiş hali ile doğa yürüyüşleri gerçekleşebilir. Köy kahvaltılarını en taze ürünlerle yapılabileceği de bir yerdir.

Ballıkayalar Tabiat Parkı: Doğada kamp yapmak, doğa yürüyüşleri yapmak, piknik yapmak gibi birçok faaliyetin yapılabileceği ve Gebze’ye ise yaklaşık olarak 10 kilometre mesafede bulunan bir parktır.

Kirazlı Yaylası: Kocaeli ilinin en fazla ziyaretçi çeken yeşil alanı Kartepe’deki Kirazlı Yaylası’dır. İzmit ve Sapanca manzaralarının tepeden izlenebilmesine fırsat veren doğa harikası, huzur dolu bir yerdir. Kirazlı Yaylası’na şehir hayatının kargaşasından kaçan ve huzur arayan kişiler için en ideal yerlerden biridir.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı: 3600 civarında hayvanın ve 268 civarında hayvan türlerinin bulunduğu büyük bir hayvanat bahçesidir. Aynı zamanda içerisinde 600’ den daha fazla olan bitki çeşidi ile botanik bahçesinde bulunmaktadır. Her yaştan kişinin ilgisini çeken hayvanat bahçesi ve botanik bahçesi ziyaretçilerinin keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor.

Kefken: Kocaeli’nin en güzel tatil beldesidir. Yeşil ile mavinin buluştuğu tertemiz denizi ve havası ile tatlı bir sahil kasabasıdır. Kovanağazı ve Kumcağız Plajları bulunmaktadır. Kefken’de aynı zamanda bir doğa harikası olan pembe kayalıklarda bulunmaktadır.

Soğuksu Piknik Alanı: piknik yapılabilecek oldukça güzel bir mesirelik alandır. Ağaçların çevrelediği bu doğa harikası yerde şifalı suları olan bir kaplıcada bulunmaktadır.

Kartepe: Kış Turizminin en uğrak noktalarından biride Kartepe’dir. Kartepe Samanlı isimli Dağların zirvesinde bulunan bu kayak merkezi, Türkiye’de bulunan en eski kayak merkezidir. Birçok aktivite ile birlikte Sapanca Gölü manzarasının keyfi de çıkarılabilir.

Kocaeli Tarihi Yerler

İzmit Saat Kulesi: 1902 yılında Sultan Abdülhamit’in tahta çıkışının 25. Senesi adına inşa edilmiştir. Dört katı olan bu saat kulesinin inşasında farklı mimari ögeler kullanılmıştır. Hem gece ışıklandırmalar ile hem de gündüz açıkça görülen bir güzelliğe sahiptir.

Kocaeli Müzesi: Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait birçok tarih eserin sergilendiği bir müzedir. Özellikle en dikkat çekenler ise Roma dönemine ait heykellerdir.

Osman Hamdi Bey Müzesi: Osman Hamdi Bey Kaplumbağa terbiyecisi gibi dünyaca ünlü olan eserlere sahip ressamdır. Her yıl yaz tatillerinde Kocaeli ilçesinde konaklamıştır. Birçok eserin replikaları müzede yer almaktadır.