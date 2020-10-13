Kocaeli Plajları 2020 - Kocaeli'de Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Kocaeli plajları Türkiye'nin en temiz plajları arasındadır. Kocaeli plajları aynı zamanda İstanbul'a da yakın bir konumda olduğundan ötürü İstanbul'dan da oldukça fazla ziyaretçi bu plajları tercih etmektedirler.

Kocaeli'de Denize Girilecek En İyi Ücretli Plajlar

1) Kapri Plajı

Kapri plajı Kocaeli'nin en güzel plajları arasında yer almaktadır. Kapri plajına Kocaeli merkezden kalkan otobüsler ve minibüsler bulunmaktadır. Deniz kıyısında olduğundan ötürü toplu taşıma ile ulaşım mümkün olup biraz uzun bir yolculuk süreci geçirirsiniz. Kapri plajı kayalıklardan oluşan bir plaja sahiptir. Kayalıklardan atlayarak tertemiz suya kendinizi bırakabilirsiniz. Kapri plajına giriş ücretli 20 TL olacak şekilde belirlenmiştir. Şezlong kiralama ücreti de 30 TL olarak belirlenmiştir.

2) Bayramoğlu Kadınlar Plajı

Sadece kadınların kabul edildiği bu plaj Kocaeli'nin en nezih ve en ferah plajlarından bir tanesidir. Bayramoğlu kadınlar plajı Kocaeli'nin Darıca ilçesine oldukça yakın bir konumda bulunur. İstanbul'un Kartal ve Pendik ilçesinden de bu plaja gitmek için arabalar bulunmaktadır. Bayramoğlu kadınlar plajı en çok tercih edilen plajlardan birisidir. Bu plaja giriş ücreti ise 30 TL'dir. Plajda şezlong kiralamak isterseniz ekstra 30 TL daha ödemeniz gerekmektedir.

3) Cebeci Plajı

Kocaeli'nin tertemiz kumsalı olduğu plajlardan birisidir. Cebeci plajına giriş ücreti 20 TL olarak belirlenmiştir. Bu plaj oldukça temiz bir plaj olduğundan ötürü denizin keyfine sonuna kadar varabilirsiniz. Doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekiminin bolca olduğu bu plajda kamp yapma imkanı da bulunmaktadır.

Kocaeli'de Denize Girilecek Ücretsiz (Halk Plajları)

1) Altınkemer Halk Plajı

Kocaeli'nin halk plajlarından bir tanesidir. Karamürsel halk plajı olarak da geçmektedir. Ağaçlık bir alana da sahip olan bu halk plajı oldukça kalabalıktır. Girişler ücretsizdir. Aileler için son derecede uygun olan bu plaj Marmara denizine kıyısı olan bir plajdır.

2) Kerpe Plajı

Halk plajlarından birisi olan Kerpe plajı mavi bayraklı olan plajlardan bir tanesidir. Bundan ötürü Kocaeli'ye yaz sezonunda bu plaj için oldukça fazla kişi gelmektedir. Suyu ve sahili oldukça temizdir. Duş ve soyunma kabini hizmetleri de yine bu plajda bulunmaktadır. Girişler ise tamamen ücretsizdir.

3) Kefken Plajı

Yine meşhur plajlardan bir tanesi olan Kefken plajı şezlong kiralama ücreti 30 lira olarak belirlenmiştir. Kefken plajına girişler ücretsizdir. Bu plaj oldukça dalgalı bir denize sahiptir. Bundan dolayı yüzerken de dikkatli olmak gerekir.