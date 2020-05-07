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Kocabaşlar kaplıca suyu turizme açılacak
Seyahat
Haber Giriş: 07.05.2020 - 10:02,Son Güncelleme:

Kocabaşlar kaplıca suyu turizme açılacak

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Kocabaşlar köyü ılıca mevkiinde yer alan tarihi kaplıca suyunun turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

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Ruhsat alımı için başlatılan girişimlerde somut bir adım atıldığını kaydeden Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, “ 600 metrelik sondaj için bölgede hem uzman, hem teknik kişilerle incelemelerde bulunduk. 600 metrelik sondaj ihalesiyle beraber istenilen suyun çıkmasıyla bölgemizi farklı bir zenginliğe kavuşturmayı hedefliyoruz.

Kocabaşlar kaplıca suyu turizme açılacak


İlçemiz her alanda gelişiyor, eğitim altyapısıyla, yerel yönetimlerin yapmış olduğu hizmetlerle, 1915 Çanakkale Köprüsüyle, devasa yatırımlarıyla. Birincisi turizm. Bu bölgede özellikle bungalov tarzı evler şeklinde gelişmesidir. İkincisi ise yine istenilen sıcak su ile seracılık alanında ilçemize katkı sunacağını düşünüyorum” dedi.

Kocabaşlar kaplıca suyu turizme açılacak



24 Nisan 2020 tarihinde "Jeotermal Arama ve Üretim Kuyusu Yaptırılması" başlığı altında resmi ilanın yayınlanmasının ardından 15 Mayıs Cuma günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Toplantı Salonunda ihale gerçekleştirilecek. Kaymakam Şahin istenilen sıcaklık ve su değerlerinin bulunmasının ardından bölge turizmine büyük katkı sağlanacağını belirtti.

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