Koca Hasan Medresesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Koca Hasan Medresesi Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Koca Hasan Medresesi, döneminde gösterişli bir medrese olsa da günümüzde harap halde olduğu için yapının özgün planını tanımlayabilmek pek mümkün değildir.



Koca Hasan Medresesi Tarihi ve Hakkında Bilgi



Koca Hasan Medresesi, 1193 yılında Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan’ın oğlu ve Kayseri Emîri Nureddîn Sultanşâh’ın Veziri Hoca Hasan tarafından yaptırılmıştır. Bu bilgi medreseye ait olup müzeye kaldırıldığı bilinen kitabeden edinilmiştir. Medresenin sahibi olduğu kabul edilen Hoca Hasan’ın bu tarihte öldürüldüğü düşünülürse kitâbede belirtilen Hicrî yıl takvimine göre 589 tarihinde anakronik bir sapma bulunuyor.



Günümüzde medrese harabe şeklinde olduğu için medresenin mevcut kalıntılardan kuzey batı ve güney doğu yönünde uzanan dikdörtgen bir oturma alanı üzerine inşa edilen avlulu ve büyük bir medrese olduğu anlaşılıyor. Avlunun güney-batı kenarında birbirine bitişik olarak bulunan on odanın olduğu tespit edilmiştir. Bazı kaynaklara göre aynı zamanda medresenin günümüze kadar gelemeyen bir türbesinin de olduğu ve cami, vakfının, han ve imaret gibi yapıları da kapsadığı tespit edilmiştir. Medrese vakıfları arasında olduğu söylenen caminin 1953 yılında tamamen yenilendiği biliniyor. Aynı zamanda han ve imaretin yerleri de günümüzde tespit edilememiştir.



Koca Hasan Medresesi Nerede?



Koca Hasan Medresesi, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi ve Hacı Saki Mahallesinde yer alıyor. Kayseri'nin simgelerinden biri olan bu medresenin 1193 yılında yaptırıldığı kabul ediliyor. 12. yüzyılda Selçuklu döneminde yaptırılan bu medrese günümüzde yıkıntı halinde bulunuyor.



Koca Hasan Medresesi'ne Nasıl Gidilir?



Koca Hasan Medresesi'ne kendi araçlarınızla ve toplu taşıma araçlarını kullanarak rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu medrese, eskiden görkemli bir yapı olmasına rağmen günümüzde bir harabeye dönmüş durumdadır.



Koca Hasan Medresesi Özellikleri



12 yüzyılda Selçuklular döneminde yaptırıldığı düşünülen bulan bu medresenin Selçuklu Sultanı olan II. Kılıç Arslan’ın oğlu ve Kayseri Emîri Nureddîn Sultanşâh’ın Veziri Hoca Hasan tarafından 1193 yılında yaptırıldığı düşünülüyor. Günümüzdeki mevcut kalıntıları incelendiğinde medresenin dikdörtgen bir oturum alanına sahip olduğu görülüyor. Aynı zamanda medresenin güney batı yönünde birbirine bitişik on adet odası bulunuyor. Bu medresenin yan tarafında günümüze kadar ulaşamayan bir türbenin de olduğu söyleniyor. Aynı zamanda bu medresenin içinde vakfı, cami, imaret ve han gibi yapıların da bulunduğu ama bunların günümüze kadar ulaşamadığı tespit edilmiştir. Medrese vakıfları, 1953 yılında yenilenmiş olsa bile günümüzde imaretin ve hanın yerleri bilinmiyor.



Koca Hasan Medresesi Kime ve Hangi Devlete Ait Bir Yapıdır?



Koca Hasan Medresesi, 1193 yılında ve Selçuklu döneminde Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan’ın oğlu ve Kayseri Emîri Nureddîn Sultanşâh’ın Veziri Hoca Hasan tarafından yaptırıldı. Hoca Hasan bu dönemde öldürüldüğü için kitâbede yer alan Hicrî 589 tarihinde anakronik bir sapma olduğu düşünülüyor. 12. yüzyılın yapıtları arasında yer alan bu tarihi medresenin pek çok bölümü günümüze kadar sağlam olarak gelememiş ve pek çok bölümü bulunuyor.



Kalan kısımları 1953 yılında yenilense de ham ve imaretin yerleri tespit edilemiyor. Dikdörtgen şeklindeki oturum alanı ve dip dibe odalarının oluşu ile bu heybetli yapının zamanında dikkat çeken bir mimariye sahip olduğu düşünülüyor. Bölgeye gelmek ve tarihin kalıntılarını yakından incelemek isteyen tarih sever kişiler tarafından günümüzde sıkça ziyaret ediliyor.