Knidos Antik Kenti Nerede? Knidos Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Knidos Antik Kenti her yıl yerli ve yabancı pek çok turist tarafından ziyaret edilmektedir. Knidos Antik Kenti oldukça ilgi gören Antik kentlerden biridir.

Knidos Antik Kenti Hakkında Bilgi

Muğla'nın Datça ilçesinde oldukça fazla tarihi yapılar bulunur. Fakat bu tarihi yapılar arasında en eski olanı Knidos Antik Kentidir. Bu antik kenti gezerken pek çok tarihi yapı ile karşılaşırsınız. Burada yaklaşık 8 bin kişilik bir tiyatro bulunmaktadır. Bunun yanında Demeter mabedi ile güneş saati de Knidos Antik Kenti sınırları içerisindedir. Antik Kent içerisinde bulunan Knidos Feneri de oldukça önemli tarihi eserlerden biridir. Knidos Antik Kenti açık hava müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

Knidos Antik Kenti Tarihi

Knidos Antik Kentinin tarihi M.Ö. 13. yüzyıla kadar gitmektedir. burası M.Ö. 4. yüzyıl sonrasında önemli bir dini, kültürel ve sanat merkezi olmuştur. Bu antik kentte sağlık ile ilgili çalışmalar da oldukça gelişmiştir.

Knidos Antik Kenti döneminde önemli bir tıp merkezi olarak kullanılıyordu. Burada pek çok bilimsel araştırmalar da yapılmıştır. Bu sebeple döneminde pek çok bilim insanı tarafından da ziyaret edilmiştir.

Bu antik kent yuvarlak ve köşeli kuleleri bulunan surlar ile çevrilmiştir. Bu surların M.Ö. 4. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir. Akropolis içerisinde surun en sağlam duvarları yer alır. Knidos Antik kentinin surlarının dışında doğu kısımda bulunan ve uzunluğu yaklaşık 7 km olan Nekropol (mezarlık alanı) bulunmaktadır.

Knidos Antik Kenti Nerededir?

Antik Kent Muğla ilinin Datça ilçesinde bulunan Yazı köyünde bulunmaktadır. Datça'nın merkezine yaklaşık 33 km uzaklıkta yer alır. Anadolu'nun güneybatısında bulunan Kap Krio olarak isimlendirilmiş ada üzerine inşa edilmiştir.

Datça yarım adası 70 km uzunluğa sahip bir alandır. Buranın en uç kısmında ise antik kent bulunur. Knidos antik kentine kara yolu ile gidilebileceği gibi deniz yolu ile de ulaşım sağlanabilmektedir. Turizm sezonunda gezi tekneleri ya da yatlar ile buraya ulaşmak oldukça kolaydır.

Knidos Antik Kenti Gezilecek Yerler

Knidos Antik Kentinde gezilecek pek çok tarihi yapı vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

Demeter Kutsal Alanı

Propylon ve basamaklı cadde

Küçük odeon

Roma dönemine ait Bouleuterionu

Aphrodite Tapınağı

Bizans Kilisesi

Korinth Tapınağı

Dionysos Tapınağı

Roma Mezarı

Hellenistik Stoa

Agora

Anıtsal Yapı

M.Ö. 4. yüzyıla gelindiğinde antik kent Arkaik ve klasik yerleşim yapısı benimsenerek Hippodamus'un ızgara yapı planına göre yeniden düzenlenmiştir. Bu şekilde yapılan düzenleme ile şehir liman kenti olarak gelişme göstermiştir. Antik kent gezilirken cadde ve sokakların dik bir şekilde birbiri ile kesiştiği dikkatleri çekmektedir.

Antik Kentin en çok dikkat çeken tarihi yapılarını ise limanlar oluşturmaktadır. Avantajlı konumu sebebi ile antik kent yıllar içerisinde iki tane limana sahip olmuştur. Doğudaki liman ticaret limanı olarak batıdaki ise askeri liman olarak faaliyet göstermiştir.

Knidos Antik Kent Giriş Ücreti Ne Kadar?

Knidos Antik kentine girişlerde yetişkinlerden 14 TL giriş ücreti alınmaktadır.

Knidos Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Antik kent haftanın her günü ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Yaz sezonunda 08:00 ile 19:00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Kış sezonunda ise 08:30 ile 17:00 saatleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açmaktadır.

Knidos Antik Kentinde Müze Kartı Geçiyor mu?

Knidos Antik kentinde müze kartı geçerlidir. Bu tarihi mekan müze kartı ile ücretsiz olarak gezilebilmektedir.