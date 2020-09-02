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Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan antik havuza yoğun ilgi
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 09:18 | Son Güncelleme:

Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan antik havuza yoğun ilgi

Denizli'de bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, 2 bin 500 yıllık Antik Kleopatra Havuzu, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yerli ve yabancı turistler, antik havuzdaki tarihi sütunlar arasında yüzüyor.

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Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde, yaz kış 36 derece su sıcaklığına sahip 2 bin 500 yıllık olan Antik Kleopatra Havuzu, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Antik çağdan bu yana termal tedavi merkezi olarak bilinen Pamukkale'de, milattan sonra 692'de meydana gelen depremde, sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan Hierapolis'deki antik havuz, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen turistler tarafından ziyaret ediliyor. Mısır kraliçesi Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan tarihi havuzda, ziyaretçilere antik kalıntılar arasında yüzme olanağı sunuluyor.

Kleopatranın da yüzdüğüne inanılan antik havuza yoğun ilgi


Antik havuzda yüzmenin eşsiz deneyim olduğunu ifade eden Furkan Sırmacı, "Buraya gelmeyi çok istiyorduk. Havuzun doğası ve tarihi yapısı içine çekiyor. İçinde antik dönemlerden kalma sütunlar var. Yaz kış 36 derece olduğu için yaz kışın girilebilir. Kesinlikle gelinip görülmesi gereken bir yer" dedi.

Kleopatranın da yüzdüğüne inanılan antik havuza yoğun ilgi



Karabük'ten ailesiyle birlikte Pamukkale'ye gelen Ali Fuat, "Burada yüzmek keyif verici. Tarihi atmosferi etkileyici. Şifalı suları var. Dört mevsim girilebilecek bir havuz" diye konuştu.

Kleopatranın da yüzdüğüne inanılan antik havuza yoğun ilgi


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