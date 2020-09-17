Kleopatra Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kleopatra Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Kleopatra Plajı, ülkemiz sınırları içerisinde yer alan mavi bayraklı özel plajlardan biri olarak göze çarpmaktadır. Ülkemizin güzide tatil cennetlerinin içinde yer alan Kleopatra Plajı, ismini Antik Mısır'ın ünlü kraliçesi olan Kleopatra'dan almaktadır.

Kleopatra Plajı Hakkında Bilgi

Kleopatra Plajı, günümüzde sımsıcak kumu, özgün kumsalı ve berrak denizi ile büyüleyici bir görünüme ve güzelliğe haiz plajlar arasında kabul görmektedir. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti en güzel şekilde ağırlamakta ve onlara ev sahipliği yapmaktadır. Çok sayıda insanda tavsiye üzerine Kleopatra Plajına güneşlenmek ve denize girmek amacı ile gelmektedir.

Kleopatra Plajına ilişkin pek çok rivayet bulunmakla birlikte en dikkat çekici olan Romalı General Antony tarafından plajın içinde yer aldığı bölgenin Kraliçe Kleopatra'ya hediye edildiği rivayetidir. Kleopatra'nın rivayetin devamında her gün banyo yapmak için Kleopatra Plajına indiği anlatılmaktadır. Bu eşsiz plajın, denizinin ve sahilinin altın rengi ve denizinin berraklığı plaja gelen turistlerin büyük bir ilgisini çekmekte, bu etkileyici plaja hayran kalmaktadırlar.

Kleopatra Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Kleopatra Plajı, ülkemizin turizm merkezlerinden biri olarak dünya çapında tanınan Antalya ilimizin Alanya ilçesinde yer alıyor. Ünlü plaj, beğenilen plajlardan Damlataş plajının bitiminden başlayarak 2 kilometre boyunca olağanüstü güzelliği ile uzak mesafelerden bile bakıldığında hemen fark edilmektedir.

Kleopatra plajına gelerek, bu harikulade kumsal ve denizin tadını çıkarmak isteyenler, plaja nasıl gideceklerini merak etmekte ve araştırmaktadır. Antalya Havalimanı'ndan Alanya'ya özel araçlar, otobüsler ya da araç kiralama yöntemleri ile erişim kolaylıkla sağlanabilmektedir. Havalimanından Kleopatra plajına olan uzaklık ortalama 120 kilometredir. Alanya merkezden Kleopatra Plajı'na olan mesafe ise 2 kilometredir.

Kleopatra Plajı Özellikleri

Kleopatra Plajı, mavi bayraklı plajlar arasında büyük bir ilgi görmektedir. Plaj, mavi bayraklı olmasının yanı sıra sahip olduğu tertemiz geniş alan ile de tatilcilere keyifli saatler sunmaktadır. Kleopatra Plajı, kumsal ve Akdeniz'in güzelliklerini doyasıya yaşamaları için ziyaretçilerine en iyi imkanları sağlayan plajlardan biri olma özelliğini taşımaktadır. Kelopatra Plajı sakin, temiz ve ince kumu ile kumsalına ayak basanları kendisine hayran bırakıyor. Plaj, halka ve turistlere açıktır. Her 50 metre mesafede bir sahil büfeler mevcuttur. Her türlü yiyecek ve içecek ihtiyacınızı bu büfelerden karşılayabilirsiniz.

Kleopatra Plajını, diğer plajlardan ayıran en önemli özelliklerinin başında berrak denizi ve bu berrak denizin 10 metreye kadar sığ olması gelir. Denize, deniz gözlüğü ile bakıldığı zaman denizin dibindeki kum ve buralarda yüzen çeşitli balıklar net olarak görülebilmektedir. Güneş ışıltıları da hoş görüntü oyunları ile sürükleyici kareler oluşturmakta ve deniz sevenleri şaşırtmaktadır.

Kleopatra Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Kleopatra Plajında doğrudan kamp yapmak mümkün değildir. Alanya Kalesine yakın kıyılara çadır kurarak, gece bu çadırlarda konaklayıp sabah ise çadırınızı toparlayacak şekilde geçici kamp kurmanız ise mümkündür. Daha uzun süreli kamp yapmayı planlayanlar ise farklı rotalar araştırabilirler.

Kleopatra Plajı Giriş ücreti (2020)

Kleopatra Plajı'na giriş için herhangi bir ücret ödenmemekte yani ücretsiz bir şekilde plaja girilebilmektedir. Bununla birlikte plaj sahasında bulunan şezlong, şemsiye gibi deniz ekipmanları için ortalama olarak 20-30-TL arasında değişen ücretler ödenmektedir. Öğrenciler, öğrenci kartlarını göstererek kendileri için ulaşım ve plaj içinde uygulanan indirim imkanlarından faydalanabilmektedirler.