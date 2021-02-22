Kleopatra Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kleopatra Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kleopatra Adası, altın kumları ve berrak sularının yanı sıra adını aldığı Mısır kraliçesi Kleopatra’nın burada yüzdüğüne dair rivayetlerle de ünlenmiştir.

Kleopatra Adası Nerede?

Kleopatra Adası, Muğla'nın ilçesi olan Marmaris ilçesinin 16 kilometre kuzeyinde bulunan bir adadır. Daha çok Kleopatra Adası olarak bilinse de diğer bir ismi Sedir Adası'dır. Ada Kleopatra ismini ise altın renkli kumsalından almıştır. Diğer yandan Antik Mısır'ın son Helenistik kraliçesi olan Kleopatra'nın burada yüzdüğüne inanılmaktadır. Hatta altın renkli kumların da onun için özel olarak getirildiği bilinmektedir.

Kleopatra Adası’na Nasıl Gidilir?

Kleopatra adasına Çamlık İskelesi'nden ulaşım sağlanmaktadır. Buradan düzenli olarak adaya tekne seferleri yapılmaktadır. Çamlık İskelesi'ne gidebilmek için, Marmaris'ten kalkan araçlara ya da kendi aracınızla Çamlı tabelasını görüp saptıktan sonra ulaşabilirsiniz.

Kleopatra Adası Konaklama

Kleopatra Adası'nda yer alan plaja girmek ücretlidir. Bunun haricinde adada konaklama yapamıyorsunuz. Yalnızca günü birlik geziler düzenleyebilir, plajda suların keyfini çıkarabilirsiniz. Diğer yandan, adaya yakın olan otel ve pansiyonlar mevcuttur. Bütçenize uygun her seçenekte konaklama imkanı bulabilirsiniz.

Kleopatra Adası’nın Turistik Yerleri

Marmaris'in en beğenilen tatil mekanlarından birisi olan Kleopatra Adası'nda tekne turlarına katılabilirsiniz. Adaya doğal bir güzellik hakimdir. Kendinizi adanın serin sularına bırakarak keyfini çıkarabilirsiniz.

Kleopatra Adası'na ulaşmak için gideceğiniz Çamlık Köyü'nde, yöresel yemekler yiyebilir, doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz.

Yine adaya oldukça yakın olan Boncuk Koyu'nda, boncuk köpekbalıklarını izleme şansına nail olabilirsiniz. Burası boncuk köpekbalıklarının üreme bölgesidir. Özellikle Mayıs ve Haziran ayları arasında düzenlenen dalış turlarına katılarak bu eşsiz olaya şahit olabilirsiniz.

Kleaopatra Adası'nda Kedrai Antik Kenti bulunmaktadır. Tarihi oldukça eskiye dayanan bu antik kentin kalıntıları arasında gezerek, Apollon için inşa edilmiş tapınak alanını da görebilirsiniz.

Antik kentlerde, çok sayıda yıkık kule, sur duvarları, eski bir kilise, hala ayakta duran eski bir tiyatro ve agorayı da görebilirsiniz.

Tabi ki Kleopatra Plajı'nda altın renkli kumlara gömülmeden geri dönmek olmaz. Plaja girebilmek için belirli bir ücret ödemeniz gerekmektedir. Genelde ada 08:30 ve 19:00 saatleri arasında ziyaretçileri kabul eder.

Kleopatra Adası’nın Tarihi ve Özellikleri

Kleoppatra Adası tertemiz berrak denizi, altın renkli kumları ile Mavi Bayraklı bir adadır. Adanın bitki örtüsü makidir. Zeytin ve Çam ağaçları ile kaplı eşsiz bir güzelliktir. Pek çok resmi hazine kayıtlarına göre pek çok isimle anılmış bir adadır. Şehreoğlu Adası da bu isimlerden biridir. Hatta Halikarnas Balıkçısı da bu adaya Gülen ismini koymuştur.

Bir zamanlar adada Mısır'ın son Helenistik kraliçesi olan Kleopatra'nın yüzdüğüne inanılmıştır. Altın kumların ise ona özel getirildiği bir efsane halinde yayılsa da aslında; bu kumlar özel biçimde oluşan kalker damlacıklarıdır. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında Girit Adası'nda da görülen, jeolojik oluşumlar sonucunda ortaya çıkan altın renkli kumlardır.

Adada bulunan izlerin, M.Ö. VI. yüzyıllarına dayandığı bilinmektedir. Burası M.Ö. 6.yüzyılda Kedrai ve Karya’nın önemli kentlerinden birisidir. Ortaya çıkan kaynaklara göre Karya kralı, adayı ailesi ile tatil yapmak amacıyla kullanmaktaydı. M.Ö. 405-406 yıllarında ise Atina ve Sparta savaşı sonrasında, Spartalılar Kedrai'yi kuşatmış ve kent ele geçirilmiştir.