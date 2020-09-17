Kızkumu Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kızkumu Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Kızkumu Plajı ülkemizin doğal güzelliklerine sahip yerlerinden biri olması sebebiyle en çok merak edilen yerlerden birisi olmaktadır. Bu nedenle yıl içerisinde Kızkumu Plajı yerli ve yabancı birçok turist ağırlamaktadır.

Kızkumu Plajı Hakkında Bilgi

Ülkemizde turizm açısından pek çok yer ve mekan bulunmaktadır. Fakat Kızkumu Plajı özellikleri itibari ile diğer tüm plajlardan ayrı tutulur. Bu yerleşim yeri eski Rum köylerinden birisidir. Eski yıllarda adı Kırvasil olan bu yerleşim yeri 2200 yıllık bir geçmişe sahiptir. Köyün denizi, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri ile ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

Kızkumu oldukça sakin bir yerdir. Özellikle seyahatlere tekne ile çıkanlar için oldukça uygun bir yerdir. Suyu fazla tuzlu olmayan Kızkumu Plajının suyu diğer pek çok yere göre ılıktır. Ayrıca plaj içerisinde farklı türlerde pek çok çeşit yemek yiyebileceğiniz mekanlarda bulunmaktadır. Başta deniz ürünlerini tadabileceğiniz restoranlar ve yöresel yemekleri yiyebileceğiniz birçok yer Kızkumu Plajında yer almaktadır.

Kızkumu Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Kızkumu Plajı ülkemizin Muğla iline bağlı olan Marmaris ilçesinde bulunmaktadır. Marmaris ilçesine bağlı olan Kızkumu köyü Marmaris'in merkezine 28 kilometre uzaklığında bulunmaktadır. Kızkumu Plajına ulaşımın nasıl olacağı en çok sorulan sorulardan birisidir.

Kızkumu Plajına gidebilmek için kullanılacak en uygun yol Datça yolu olmaktadır. Datça yolunda 15 kilometre ilerledikten sonra Bozburun ayrımı karşınıza çıkar. Buradan Bozburun-Orhaniye istikametine dönüş yapıldıktan sonra 13 kilometre ilerleyip Kızkumu'na varılır.

Kızkumu Plajına gidilecek diğer bir yol ise İçmeler bölgesindeki Değirmen yayı köyünden yeni Datça yoluna bağlanmaktır. Bu yoldan da yine Bozburun üzerinden ulaşım sağlanabilir.

Kızkumu Plajı Özellikleri

Kızkumu Plajı yıl içerisinde yerli ve yabancı turistlere kapılarını açmaktadır. Özellikle kumu ve denizi çok sevilen Kızkumu Plajı son derece duru ve berraktır. Kumların rengi hafif kızıl ve kahverengiye dönüktür. Dalga almayan bir plaja sahip olan Kızkumu yer yer hafif taşlıdır.

Kızkumu Plajının etrafında ise tepeler bulunur. Bu tepelerin eşsiz manzaraları vardır. Bu durum Marmaris ilçesinin genelinde görülen bir özelliğidir. Kızkumu Plajında gezinti yapılabilecek pek çok tur tekneleri bulunmaktadır. Ayrıca plaj içerisinde gezinti yapabileceğiniz develer de yer alır.

Kızkumu Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Kızkumu Plajı Marmaris'in en çok sevilen plajlarından birisidir. Özellikle doğal güzellikleri ile herkesi kendine hayran bırakmayı başarmıştır. Kızkumu Plajı içerisinde kamp yapılacak bir alan ve Kızkumu Plajı etrafında konaklama yapılacak yer bulunmaktadır.

Kızkumu Plajı Konaklama Detayları ve Ücretleri

Kızkumu Plajına gitmek isteyenler için konaklama yapılacak birçok yer olduğunu söyleyebiliriz. Otel, Motel, Pansiyon ve Apart Otel şeklinde bütçenize uygun yerde konaklama yapmanız mümkündür.

Oteller bakımından pek çok fırsat sunan Kızkumu Plajında otel dışında bungolav evlerde de konaklama fırsatı bulunmaktadır. Kızkumu Plajının heme yanında bungolav evleri belirli bir ücret karşılığında kiralayabilirsiniz.

Kızkumu Plajı Giriş Ücreti

Marmaris ilçesi Orhaniye'de yer alan Kızkumu Plajı için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Kızkumu Plajına giriş ücretsizdir. Fakat burada araçları park etmek için otopark bulunmamaktadır. Araçlar genellikle yol kenarına park edilmektedir.