KÄ±zÄ±lÄ±rmak DeltasÄ±ndaki yÄ±lkÄ± atlarÄ± fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ±n gÃ¶zdesi oldu

UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± GeÃ§ici Listesi'nde yer alan KÄ±zÄ±lÄ±rmak DeltasÄ±, 19 MayÄ±s, Bafra ve AlaÃ§am ilÃ§esi sÄ±nÄ±rlarÄ±nda yer alan ve 56 bin hektarlÄ±k alanÄ± kapsÄ±yor. Deltada bulunan 300 civarÄ±ndaki yÄ±lkÄ± atÄ±, fotoÄŸraf tutkunlarÄ±na gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len sunuyor. 19 MayÄ±s Belediye BaÅŸkanÄ± Osman TopaloÄŸlu, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kesin korunacak hassas alan ilan edilen KÄ±zÄ±lÄ±rmak DeltasÄ± KuÅŸ Cenneti'nin, uluslararasÄ± Ã¶neme sahip olduÄŸunu sÃ¶yledi.

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TÃ¼rkiye'nin Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda doÄŸal Ã¶zelliklerini kÄ±smen koruyabilmiÅŸ en bÃ¼yÃ¼k sulak alanlarÄ±ndan olan KÄ±zÄ±lÄ±rmak DeltasÄ±'ndaki yÄ±lkÄ± atlarÄ±nÄ±n ayrÄ± bir gÃ¼zelliÄŸe ve Ã¶neme sahip olduÄŸunu belirten TopaloÄŸlu, "KÄ±zÄ±lÄ±rmak DeltasÄ±, dÃ¶rt mevsim ayrÄ± gÃ¼zelliÄŸe sahip bir yer. Deltaya her yÄ±l ortalama 55 bin ziyaretÃ§i geliyor. Deltadaki yÄ±lkÄ± atlarÄ±, son dÃ¶nemlerde fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ±n gÃ¶zdesi haline geldi. DoÄŸada Ã¶zgÃ¼rce dolaÅŸan yÄ±lkÄ± atlarÄ±, doÄŸaseverler ve fotoÄŸraf tutkunlarÄ±na eÅŸsiz gÃ¼zellikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergiliyor." dedi.









TopaloÄŸlu, yÄ±lkÄ± atlarÄ±nÄ± fotoÄŸraflamak iÃ§in bÃ¶lgeye yerli ve yabancÄ± misafirlerin geldiÄŸini anlatarak "Misafirlerimiz bu atlarÄ± uzaktan gÃ¶zlemliyor. Biraz daha sabÄ±rlÄ± olurlarsa yakÄ±nlarÄ±na kadar yaklaÅŸÄ±p yakÄ±ndan inceleme fÄ±rsatÄ± buluyorlar. Bu atlar gruplar halinde yaÅŸÄ±yor. YÄ±lkÄ± atlarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ekmek iÃ§in bÃ¶lgeye gelen fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±larÄ±, sabah saatlerinde ovaya gelerek gÃ¼n batÄ±mÄ±na kadar Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±yor." diye konuÅŸtu.