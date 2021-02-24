Kızıldağ Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kızıldağ Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kızıldağ milli parkı 1965 yılında açılmış olan bir parktır. Türkiye'de ki en eski milli parklardan biri olan Kızıldağ milli parkı aynı zamanda koruma altına da alınmıştır. Kızıldağ milli parkı oldukça geniş bir alana yayılmış parktır. Bu parkta konaklama başta olmak üzere pek çok imkan vardır.



Kızıldağ Milli Parkı Nerede?



Kızıldağ milli parkı Isparta'da bulunmaktadır. Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi sınırları içerisinde bulunur.



Kızıldağ Milli Parkına Nasıl Gidilir?



Kızıldağ milli parkına gitmek için pek çok alternatif bulunmaktadır. Hem özel araç ile hem de özel halk otobüsü ile bu milli parkına ulaşabilirsiniz. Kızıldağ milli parkına ulaşabilmek için öncelikle mutlaka Isparta'ya ait olan bir otobüs kartı almanız gerekmektedir. Eğer toplu taşıma kullanacaksanız ve bu toplu taşıma otobüs olacaksa mutlaka Isparta kart almanız gerekecektir. Isparta kart ile birlikte otobüsleri kullanarak Isparta Şarkikaraağaç ilçesine ulaşabilir buradan da yine aktarma yaparak bu Kızıldağ milli parkına ulaşabilirsiniz.



Kızıldağ milli parkına ulaşmak için özel aracınızı da kullanabilirsiniz. Isparta şehrine geldikten sonra Şarkikaraağaç ilçesine ulaşmanız gerekmektedir. Şarkikaraağaç ilçesine tabelaları takip ederek ulaşım sağlayabilirsiniz. Kızıldağ milli parkına bir diğer ulaşım şeklide Şarkikaraağaç ilçesine geldikten sonra navigasyon yardımı ile buraya ulaşmanızdır. Navigasyon açarak da yine Kızıldağ milli parkına hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Araçlarınızı park etmek için de ayrıca birçok otopark da milli parkın içerisinde yer almaktadır.



Kızıldağ Milli Parkı Konaklama



Kızıldağ milli parkında konaklamak isteyenler için de birçok konaklama imkanı vardır. Bu milli parkta birçok otel ve pansiyon bulunmaktadır. Otel ve pansiyonlarda kalarak Kızıldağ milli parkında konaklayabilirsiniz. Şarkikarağaç da bulunan oteller oldukça uygun fiyatlardır. 2 yıldızlı ve 3 yıldızlı oteller ile birlikte konaklayabilirsiniz. Kızıldağ milli parkında birçok pansiyon da vardır. Bu pansiyonları da tercih edebilir ve o şekilde konaklayabilirsiniz. Konaklama imkanlarını pansiyonlarını tercih ederek daha da ucuza getirmeniz mümkündür.



Kızıldağ Milli Parkı Kamp



Kızıldağ milli parkında pek çok kamp alanları bulunmaktadır. Özellikle kamp yapmayı sevenlerin son aylarda en çok tercih ettiği kamp alanı olan Kızıldağ milli parkı içerisinde tuvalet ve duş ihtiyaçları için özel bir alan vardır. Kızıldağ milli parkı içerisinde isterseniz bungalov evlerinde ya da karavanları da kiralayarak kalabilirsiniz. Dilerseniz çadır da tercih ederek çadırlarda kalabilirsiniz. Buraya kendi çadırlarınız ile birlikte de gelebilirsiniz.



Kızıldağ milli parkı içerisinde her türlü imkanlardan yararlanmak mümkündür. Dolayısıyla gönül rahatlığı ile kamp için bu milli parkı tercih edebilirsiniz. Buradan çadır kiralamak için kişi başı olarak 100 TL ödemek durumundasınız.



Kızıldağ Milli Parkı Giriş Ücreti



Kızıldağ milli parkına giriş ücreti 8 liradır. Eğer aracınız ile birlikte girecekseniz ekstra bir ücret ödemenize de gerek yoktur. Öğrenci için de giriş ücreti 5 lira olarak belirlenmiştir.



Kızıldağ Milli Parkı Özellikleri



- Parkın arkasında Sultan dağları yer almaktadır.

- Parkın yüz ölçüm 59.600 hektarlık alandan oluşmaktadır.

- Şarkikaraağaç ilçesine de 5 kilometrelik uzaklıkta bulunmaktadır.

- Sedir ağaçları burada bulunan en fazla ağaçlardır.