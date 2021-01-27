Kısıtlamalar bu şehirlerde hava kirliliğini azalttı... İşte öncesi ve sonrası fotoğrafları

Milano, İtalya

Öncesi: BBC, Milano’nun 2008’de Avrupa’nın en kirli şehri seçildiğini ve bu kirli havanın büyük bir sorun olduğunu bildirmişti.

Sonrası: Kısıtlamalardan sonra trafikteki araç sayısı en aza indi ve bununla birlikte hava kirliliğinde de azalma oldu. The Guardian’a göre Milano araç kullanımını azaltma planlarını salgın bittikten sonra da uygulamayı düşünüyor.

Yeni Delhi, Hindistan

Öncesi: The New York Times’a göre Hindistan, 2019’da hava kirliliğinde ön sırada yer alan ülkelerdendi.

Sonrası: Delhi’de uzun zamandır bu kadar temiz bir havaya rastlanmamıştı. Emekli bir İngiliz profesörü Nisan ayında The New York Times’a “Gökyüzüne sık sık bakıyorum ve balkonumdan bu maviliğin tadını çıkarıyorum” dedi.

Jakarta, Endonezya

Öncesi: Jakarta’nın hava kirliliği o kadar kötüydü ki The Guardian, bir grup aktivistin Endonezya hükümetine 2019’ da harekete geçmesi için dava açmaya karar verdiğini bildirmişti.

Sonrası: Jakarta Post’a göre, Jakarta Çevre Ajansı mart ayı sonunda kısıtlamalar getirildikten sonra hava kalitesinin iyileştiğini bildirdi. ABC’nin haberine göre de daha önce Cakarta’daki mavi gökyüzü, şehrin sakinlerinin birçoğunun tatil için ayrıldığının bir işaretiydi.

İslamabad, Pakistan





Öncesi: Yerel bir yayın, İslamabad’ın halihazırda zayıf olan hava kalitesinin, otomobillerin yanı sıra fabrikaların sayısındaki artış nedeniyle kötüleştiğini bildirmişti.

Sonrası: Trafikteki azalma sayesinde manzaralar netleşti, hava kirliliği gözle görülür şekilde azaldı.

Venedik, İtalya





Öncesi: Venedik’te bildiğiniz gibi meşhur kanalı neredeyse şehrin her yerini dolaşıyor. Bu durum suyun kirlenmesine sebep olmaya başlamıştı.

Sonrası: Mart ayında, kanalların dibini görebileceğiniz kadar net fotoğraflar ortaya çıktı. Ancak şehrin belediye başkanı CNN’e yaptığı açıklamada, bunu kanallardaki sandalların çok fazla hareket etmemesine ve böylelikle suyun bulanmamasına bağladı.

Los Angeles, Kaliforniya





Öncesi: Los Angeles iki şeyle ünlüdür; birincisi duman, ikincisi de trafik.

Sonrası: CNN’e göre, mart ayında en az 1995’ten bu yana en iyi hava koşulları görülüyor. Bununla birlikte kirliliğe neden olan şeyin trafik mi yoksa son yaşanan fırtınalar mı olduğu hala belirsiz.