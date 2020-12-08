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Kısıtlama sona erince Takoran Vadisi'nde stres attılar
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 12:57 | Son Güncelleme:

Kısıtlama sona erince Takoran Vadisi'nde stres attılar

Türkiye genelinde korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, Siverekli doğaseverler Takoran vadisinde stres attı.

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Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, Siverekli doğaseverler bölgede saklı cennet olarak adlandırılan Takoran vadisinde yürüyüş yapıp stres attı.

Kısıtlama sona erince Takoran Vadisinde stres attılar



Doğaseverler Gezi Kulübü tarafından organize edilen 60 kişilik grup sosyal mesafeye dikkat ederek, Fırat barajının kıyısında yaklaşık 5 kilometre yürüyüş yaptı. Yürüyüş sonrasında kamp ateşi yakan grup, yemek yiyerek söylenen şarkı ve türküler eşliğinde eğlendi.
Korona virüs nedeniyle inanların strese girdiğini söyleyen Doğaseverler Gezi Kulübü Başkanı Mustafa İncealan, “Bu geziler sayesinde sayesin de insanlarımız temiz bir hava alıyor, stres atıyor.


Kısıtlama sona erince Takoran Vadisinde stres attılar



Aslında doğa hayatı bambaşka bir hayat, Korona virüs denen illetten uzak bir hayat. Burada kimse koronadan, hastalıktan söz etmiyor. Temiz hava, sağlıklı yürüyüş ve muhteşem manzaralar var. Biz hiçbir ticari kaygı gütmeden, doğa ile iç içe gezilerimizi yapıyoruz, bize katılmak isteyen, Fırat’ın eşsiz manzarası karşısında stres atmak isteyen herkesi bekliyoruz” dedi.

Kısıtlama sona erince Takoran Vadisinde stres attılar


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