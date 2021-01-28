Kışın karavan gezisi nasıl yapılır? Sorunsuz bir yolculuk için ipuçları…

Karavan gezilerinin yalnızca yaz mevsimine uygun olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Aslında nasıl hazırlanacağınızı biliyorsanız, şehirden eğlenceli ve güvenli bir kaçamak yapabileceğiniz, ülkenin her yerine götürebileceğiniz çok sayıda güzel kış karavan gezisi alternatifi var. Sadece şimdi sizinle paylaşacağımız ipuçlarını dikkate almanız yeterli.

Aracınızı soğuğa hazırlayın

Öncelikle aracınızın iç ve dış ısıtma-koruma sistemlerini kışın zorlu hava koşullarına hazırlamanız gerekiyor. İşe soğuk hava şartlarına dayanıklı bir yalıtım bariyeri kurmakla başlayın. Ardından iç mekânda ihtiyacınız olacak kalın halılar, elektrikli battaniyeler, uyku tulumları ve ısıtıcıları hazır edin. Ayrıca kamp ateşinin tadını çıkarmak istiyorsanız yanınıza ısıya dayanıklı yanmaz battaniyelerden de almanız gerekiyor.

Gitmeden önce kamp alanlarını kontrol edin

O kadar yolu gittikten sonra kamp yapacağınız alanın kapalı olduğunu öğrenmeniz pek hoş olmaz. Bu nedenle kamp yeriniz hakkında kapsamlı bir araştırma yapmanız en ideali. Ayrıca kamp alanında hangi hizmetlerin verildiğini, mevsimsel kısıtlamaları da göz önünden bulundurarak önceden hazırlıklı gitmeniz iyi bir fikir olabilir.





Hava durumuna mutlaka bakın

Gideceğiniz tarihlerdeki hava durumu tahminlerini gözden geçirmeniz, hazırlanırken size yardımcı olacaktır. Tahmini kalacağınız süre içerisindeki sıcaklığa göre yanınıza kar küreği gibi ekipmanlarınızı yanınıza almanız, olası aksiliklere karşı önlem olabilir.

Daima güneşin altına park edin

Yazın aracımı ne kadar güneşten sakınıyorsak kış gezilerinde de o kadar güneşe yakın olmalıyız. Karavanınızın ısıyı korumasına yardımcı olmak için güneşli bir park yeri bulmaya çalışın.

Temkinli olun

Kar küreği, kış kıyafetleri, ısıtıcılar hepsi hazırsa, karavan gezilerindeki küçük ama önemli tüyoları öğrenmeye de hazırsınız demektir. Örneğin, borularınızın buzunu çözmeniz gerektiğinde işinize yarayabilecek bir saç kurutma makinesini yanınıza alabilirsiniz. Ayrıca kamp alanında ne kadar kalacağınız belli değilse fazladan yakabileceğiniz odun getirmeniz iyi bir fikir olabilir.