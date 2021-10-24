Kışa şifalı sularda hazırlanalım...



Mevsime göre açık-kapalı havuz

NG Hotels, Afyon



Klasik kaplıca hizmetinin ve termal kürlerinin yanı sıra çok çeşitli güzellik kürleri sunuyor. Termal havuzun üstü mevsime göre açılıp kapanabiliyor. Aileler için özel termal banyolar var. Ayrıca fin saunası, biosauna ve aromaterapi, buhar odası gibi hizmetleri olan tesisi öneren Ebru Erke “Her daim 1 numaram” diyor.



Otantik merkezde termal deneyimi

Tasigo Termal Otel, Eskişehir



Odunpazarı’nda, 3 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu SPA’sında otantik hamam keyfinin yanı sıra termal havuz, termal jakuzi, açık-kapalı havuzlar, sauna, buhar odaları, şok havuzu, masaj terapileri, cilt ve vücut bakımı servisi var. Saffet Emre Tonguç’un önerisi.



İstanbul’a yakın

Limak Thermal Boutique Hotel, Yalova



Termal otelin ilk misafiri Mustafa Kemal Atatürk. Oda numaraları 1881’le başlayıp 1938’e kadar devam ediyor. Melih Uslu “Beş yıldızlı hizmet sunan mekân, özellikle yeşillikler içindeki doğası, bol oksijeni ve temiz havasıyla bütünsel bir arınma imkânı sağlıyor” diyor.



Yeşilliklerin içinde

Obam Termal Resort Otel &SPA, Balıkesir



Otel, kızılçam ormanları ve yeşillikler içinde. Türk hamamı, termal jakuzi ve buhar banyolarıyla tam teşekküllü bir SPA merkezi. Burcu Gürtürk Kadak “Sonbaharda dinginliğin keyfini sürmek isteyenler, aradığı huzuru bulabilir” diyor.



Fizik tedavi merkezi de var

Kaya İzmir Thermal & Convention, İzmir



Balçova’daki tesis, bölgenin en iyilerinden. Kışın gece yarısı sıcak termal havuzun tadını çıkarabilirsiniz. Sauna, şok duşları, kar çeşmesi, vücut bakım üniteleri ve termal jakuziler var. Termal Fizik Tedavi Merkezi, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ile çalışıyor. Saffet Emre Tonguç öneriyor.



Özel aile banyoları

İkbal Thermal Hotel & SPA, Afyon



Tesiste kadın ve erkekler için ayrı termal havuzlar, ayrıca özel rezervasyonlu aile banyoları var. Otelin Minera SPA merkezinde bakım uygulamaları, bitki banyoları ve masaj servisi veriliyor. Açık alışveriş merkezinin yanı sıra doğada vakit geçirmek isteyenler için yürüyüş parkurları da mevcut...



Travertenlerin yanı başında

Doğa Thermal Otel, Denizli



Stresten mide rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen şifalı sularıyla ünlü Karahayıt Mahallesi’ndeki tesis; psikoterapi, sağlık ve SPA merkezi olarak hizmet veriyor. Engellilere özel odaları var. Tuz odası ve bitkisel buhar banyosuyla çamurun birleşiminden oluşan ‘rasul banyo’ da oteli ayrıcalıklı kılan bölümler.



Çocuklar da eğlenecek

Akrones Thermal SPA Convention Sport Hotel, Afyon



Tesisin SPA merkezi Aqua Munda SPA ve Sağlık Merkezi’nde kadınlara ve erkeklere özel ayrı bölümler, ortak kullanım alanları var. Otelin çocuklar için kulüp alanı ve bowling salonu da ebeveynlerin kendine zaman ayırmasını kolaylaştırıyor.



Başkentin ortasında

Çam Termal Resort & SPA, Ankara



Ormanın içindeki Çam Termal Resort, Kızılcahamam’ın tek lisanslı termal tesisi. Türk hamamı, sauna, tuz odası, buhar odası ve masaj seçenekleri var. Kişiye özel termal kürler de uygulanan 5 yıldızlı tesiste havuzlar kadın ve erkek için ayrı.



Şifası bakanlıktan onaylı...…

Prestige Thermal Hotel, Ankara



Ayaş sadece banyo değil ‘içme’ olarak da kullanılabilen zengin mineralli şifalı sularıyla biliniyor. Erdoğan Gümüş “Otel, Sağlık Bakanlığı onaylı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak da hizmet veriyor” diyor.