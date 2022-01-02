Kış kampının en güzel 10 adresi
Doğa da, doğada olmak da her mevsim başka güzel. Hatta kimileri için sakinliği ve büründüğü görüntü nedeniyle kışın kamp yapmanın zevki bir başka. Jürimize bu hafta kışın da kamp yapabileceğimiz en güzel alanları sorduk. Bazıları kolay; çadırı, bungalovu hazır ama bazıları ekipman ve uzmanlık istiyor; kendinize göre olanı seçin ve doğanın tadını çıkarın.
Müzik yok, televizyon yok
Ekincik Kamping, Muğla
Melih Uslu, Food and Travel Yazıişleri Müdürü, seyahat yazarı
Çadır, bungalov ve karavan seçenekleri sunan Ekincik Kamping’de hayatın tüm stresi ve yorgunluğunu geride bırakabilmemiz için ideal bir ortam var. Restoran ve ortak oturma-dinlenme alanlarında televizyon yok ve müzik yayını da yapılmıyor. Çünkü Ekincik’i tercih eden kampçıların hemen hepsi, sessizlik, huzur ve doğanın tadını çıkarmak için kampa geliyor.
Gizli bir vadi
Belemedik, Adana
Melih Daşgın, Hürriyet Seyahat gezgini
Pozantı ilçesine bağlı Belemedik Köyü, Bolkar Dağları’nın sunduğu yeşilin yanında, eşsiz yaban hayatı, taş binalarıyla ve köye adını da veren Belemedik Vadisi’yle görülmeye değer bir yer. Her mevsim güzel olan vadiye en yakışanı şüphesiz kış. Ulaşımı oldukça kolay olan vadinin tadını çıkarmanın en güzel yolu kamp yapmak.
İstanbul’a yakın
Kanara Kayalıkları, Tekirdağ
Bahar Gündoğdu, Hürriyet Seyahat gezgini
Kanara Kayalıkları, Saray ilçesinin Güngörmez Köyü’nde ve İstanbul’a 90 kilometre uzaklıkta. Aracınızı yakınına park edip kamp malzemelerinizi bir miktar taşımanız gerekecek ama buna değecek. 60 metrelik sarp kayaların yanında akan dereden kullanma suyunuzu tedarik edebilirsiniz. Ekipmanınız ve tecrübeniz varsa kayalıklardan ipli iniş yapın.
Fosil ağacı görün
Soğuksu Milli Parkı, Ankara
Yıldırım Güngör, seyahat yazarı, dağcı
Kızılcahamam ilçesi sınırları içindeki parkta kampçılar için ayrı bir alan var. Burada her mevsim kamp yapmak mümkün. Kamp alanına yakın olan yaklaşık 20 milyon yıllık fosilleşmiş ağaca birkaç kilometrelik yürüyüşle gidebilir, civardaki peribacalarını ve Karagöl’ü ziyaret edebilirsiniz. Etkinliğin sonunda Kızılcahamam köy pazarına uğramadan dönmeyin.
Adrenalin sevenlere...
Hacıllı Kamp Alanı, İstanbul
Erol Geygel, kampçı
Şile’nin Hacıllı Köyü’ndeki kamp alanında dere, gölet, şelale, kaya tırmanışı için parkurlar, içinden su akan bir de mağara göreceksiniz. Göksu Deresi kıyısından yürüyebileceğiniz harika patikalar ve yürüyüş parkurları, off-road için her türlü zorluk seviyesinde güzergâhlar var. Alışverişinizi Hacıllı Köyü’nden yapabilirsiniz. Kamp bölgesinde su ve tuvalet mevcut.
Etkileyici doğa
Şahinler Tabiat Parkı, Ankara
Erdoğan Gümüş, Hürriyet Seyahat gezgini
Şahinler Tabiat Parkı, Ankara’ya 107, İstanbul’a 330, Kızılcahamam’a 30 kilometre mesafede. Sarıçam, kayın, meşe ve ardıç ormanlarıyla çevrili etkileyici güzellikteki doğası ve yürüyüş yollarıyla kampçıları her dönem cezbeden özelliklere sahip. Özel bir işletme tarafından çalıştırılan ve ücretli olan kamp alanında güvenlik, elektrik, tuvalet, su gibi olanaklar sunuluyor.
İhtiyaçlar tesisten
Çamlıhemşin, Rize
Uğur Biryol, seyahat yazarı
Sırtını Kaçkar Dağları’na yaslamış Fırtına Vadisi’nin kıyısında çok sayıda alternatif konaklama alanı yaratıldı. Çamlıhemşin’in Şenyuva Köyü’ndeki Ada Bungalov da onlardan biri. Kamp kuranlar tüm ihtiyaçlarını tesisten karşılayabiliyor. Kışın çıkmanın zor olduğu yaylalar dışında kamp kurulacak en iyi nokta burası.
Aileler için uygun
Abant Doğal Kış Kamp Alanı, Bolu
Soner Ertuğrul, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu 2. Başkanı
Ailenizle rahatça gidebilir, doğayla baş başa kamp yapabilirsiniz. Tuvalet, duş ve elektrik var. Restoran ve büfenin de olduğu kamp alanı korunaklı ve telle ayrılmış, oldukça güvenli. Göl etrafında yürüme parkurları ve resim çekilecek birçok büyüleyici manzaraya bayılacaksınız. Her ne kadar yollar açık olsa da kış lastiği, zincir gibi kış koşullarına hazır olmanızda fayda var.
Karavanla da olur
Göksu Tabiat Parkı, Bolu
Burak Özberk, Hürriyet Seyahat yazarı
Bolu’dan 1 saatlik araba yolculuğuyla ulaşabileceğiniz Göksu Tabiat Parkı bölgedeki en iyi kamp alanı. Kışın donan Aladağ Göleti’nin kıyısında çadır kurabilir veya karavanınızı park edebilirsiniz. Girişi ücretli olan parkta tuvalet, büfe, odun satışı gibi hizmetler veriliyor. Gün içinde trekking yapabilir, yaban hayatının ayak izlerini karda takip edebilir, fotoğraf çekebilirsiniz.
Osmanlı’da sayfiyeydi
Keles Kocayayla Alanı, Bursa
Önder Sayan, kampçı
Marmara Bölgesi’nin en yüksek ve Türkiye’nin sayılı yaylalarından olan Kocayayla, Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles sınırları içinde. Uludağ’ın eteklerinde, 1.050 rakımlı yayla, Osmanlı’nın kuruluş devrinde yazlık olarak kullanılırken, Orhan Gazi ve Nilüfer Hatun’un düğününe de ev sahipliği yapmış. Alanda, karavan, çadır ya da bungalovda konaklamak mümkün.