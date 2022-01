Kış kampının en güzel 10 adresi

Müzik yok, televizyon yok

Ekincik Kamping, Muğla

Melih Uslu, Food and Travel Yazıişleri Müdürü, seyahat yazarı



Çadır, bungalov ve karavan seçenekleri sunan Ekincik Kamping’de hayatın tüm stresi ve yorgunluğunu geride bırakabilmemiz için ideal bir ortam var. Restoran ve ortak oturma-dinlenme alanlarında televizyon yok ve müzik yayını da yapılmıyor. Çünkü Ekincik’i tercih eden kampçıların hemen hepsi, sessizlik, huzur ve doğanın tadını çıkarmak için kampa geliyor.



Gizli bir vadi

Belemedik, Adana

Melih Daşgın, Hürriyet Seyahat gezgini



Pozantı ilçesine bağlı Belemedik Köyü, Bolkar Dağları’nın sunduğu yeşilin yanında, eşsiz yaban hayatı, taş binalarıyla ve köye adını da veren Belemedik Vadisi’yle görülmeye değer bir yer. Her mevsim güzel olan vadiye en yakışanı şüphesiz kış. Ulaşımı oldukça kolay olan vadinin tadını çıkarmanın en güzel yolu kamp yapmak.



İstanbul’a yakın

Kanara Kayalıkları, Tekirdağ

Bahar Gündoğdu, Hürriyet Seyahat gezgini

Kanara Kayalıkları, Saray ilçesinin Güngörmez Köyü’nde ve İstanbul’a 90 kilometre uzaklıkta. Aracınızı yakınına park edip kamp malzemelerinizi bir miktar taşımanız gerekecek ama buna değecek. 60 metrelik sarp kayaların yanında akan dereden kullanma suyunuzu tedarik edebilirsiniz. Ekipmanınız ve tecrübeniz varsa kayalıklardan ipli iniş yapın.



Fosil ağacı görün

Soğuksu Milli Parkı, Ankara

Yıldırım Güngör, seyahat yazarı, dağcı



Kızılcahamam ilçesi sınırları içindeki parkta kampçılar için ayrı bir alan var. Burada her mevsim kamp yapmak mümkün. Kamp alanına yakın olan yaklaşık 20 milyon yıllık fosilleşmiş ağaca birkaç kilometrelik yürüyüşle gidebilir, civardaki peribacalarını ve Karagöl’ü ziyaret edebilirsiniz. Etkinliğin sonunda Kızılcahamam köy pazarına uğramadan dönmeyin.



Adrenalin sevenlere...

Hacıllı Kamp Alanı, İstanbul

Erol Geygel, kampçı



Şile’nin Hacıllı Köyü’ndeki kamp alanında dere, gölet, şelale, kaya tırmanışı için parkurlar, içinden su akan bir de mağara göreceksiniz. Göksu Deresi kıyısından yürüyebileceğiniz harika patikalar ve yürüyüş parkurları, off-road için her türlü zorluk seviyesinde güzergâhlar var. Alışverişinizi Hacıllı Köyü’nden yapabilirsiniz. Kamp bölgesinde su ve tuvalet mevcut.



Etkileyici doğa

Şahinler Tabiat Parkı, Ankara

Erdoğan Gümüş, Hürriyet Seyahat gezgini



Şahinler Tabiat Parkı, Ankara’ya 107, İstanbul’a 330, Kızılcahamam’a 30 kilometre mesafede. Sarıçam, kayın, meşe ve ardıç ormanlarıyla çevrili etkileyici güzellikteki doğası ve yürüyüş yollarıyla kampçıları her dönem cezbeden özelliklere sahip. Özel bir işletme tarafından çalıştırılan ve ücretli olan kamp alanında güvenlik, elektrik, tuvalet, su gibi olanaklar sunuluyor.



İhtiyaçlar tesisten

Çamlıhemşin, Rize

Uğur Biryol, seyahat yazarı



Sırtını Kaçkar Dağları’na yaslamış Fırtına Vadisi’nin kıyısında çok sayıda alternatif konaklama alanı yaratıldı. Çamlıhemşin’in Şenyuva Köyü’ndeki Ada Bungalov da onlardan biri. Kamp kuranlar tüm ihtiyaçlarını tesisten karşılayabiliyor. Kışın çıkmanın zor olduğu yaylalar dışında kamp kurulacak en iyi nokta burası.



Aileler için uygun

Abant Doğal Kış Kamp Alanı, Bolu

Soner Ertuğrul, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu 2. Başkanı



Ailenizle rahatça gidebilir, doğayla baş başa kamp yapabilirsiniz. Tuvalet, duş ve elektrik var. Restoran ve büfenin de olduğu kamp alanı korunaklı ve telle ayrılmış, oldukça güvenli. Göl etrafında yürüme parkurları ve resim çekilecek birçok büyüleyici manzaraya bayılacaksınız. Her ne kadar yollar açık olsa da kış lastiği, zincir gibi kış koşullarına hazır olmanızda fayda var.



Karavanla da olur

Göksu Tabiat Parkı, Bolu

Burak Özberk, Hürriyet Seyahat yazarı



Bolu’dan 1 saatlik araba yolculuğuyla ulaşabileceğiniz Göksu Tabiat Parkı bölgedeki en iyi kamp alanı. Kışın donan Aladağ Göleti’nin kıyısında çadır kurabilir veya karavanınızı park edebilirsiniz. Girişi ücretli olan parkta tuvalet, büfe, odun satışı gibi hizmetler veriliyor. Gün içinde trekking yapabilir, yaban hayatının ayak izlerini karda takip edebilir, fotoğraf çekebilirsiniz.



Osmanlı’da sayfiyeydi

Keles Kocayayla Alanı, Bursa

Önder Sayan, kampçı



Marmara Bölgesi’nin en yüksek ve Türkiye’nin sayılı yaylalarından olan Kocayayla, Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles sınırları içinde. Uludağ’ın eteklerinde, 1.050 rakımlı yayla, Osmanlı’nın kuruluş devrinde yazlık olarak kullanılırken, Orhan Gazi ve Nilüfer Hatun’un düğününe de ev sahipliği yapmış. Alanda, karavan, çadır ya da bungalovda konaklamak mümkün.