Kış gelmeden Anadolu'da keşfe çıkılacak adresler

Bolu, Abant

Meşe, köknar, çam, kayın ve gürgen ağaçlarının olduğu, huzur veren bir coğrafya. Sonbaharın getirdiği renkler de cabası. Gençliğimden beri sonbaharlarda benim için en romantik yer Abant Gölü. Eylül, ekim, kasımda ışığı, renkleri ve havası ile beni mest eder. Gitmişken bu coğrafyanın yanı başındaki Yedigöller’i de mutlaka görmelisiniz. Kışa hazırlanan ağaçların yaratacağı rengârenk atmosferi keşfedin.







Afrodisias / Aydın

Aydın, Geyre Mahallesi sınırları içinde yer alan Afrodisias Antik Kenti, Menderes Irmağı’nın bir kolu olan Dandalaz Çayı’nın oluşturduğu vadide bulunuyor. Anadolu’daki en eski yerleşimlerden. Mevsimin getirdiği renk cümbüşü antik kenti bugünlerde gezmeyi daha cazip kılıyor. Afrodit Tapınağı, Hadrian Hamamları, Afrodisias Müzesi ve Anadolu’daki en büyük antik stadyum olan tiyatroyu gezebilirsiniz. 2017 yılında Dünya Mirası Listesi’ne kaydedildi.







Dudaklı Köyü, Bursa

Bursa merkezden Kestel tarafına 45 dakikalık bir yolculuk sonunda ulaşılan Dudaklı Köyü yeşiller içinde, etrafı tepelerle çevrili sıradan bir köy gibi. Ancak burayı muhteşem yapan detay köyün biraz yakınlarında yer alan yaklaşık 1 kilometrelik, etrafı devasa çınar ağaçları ile çevrili toprak bir yol. Ardı ardına dizilmiş çınar ağaçları yola muhteşem bir çerçeve çizerken özellikle fotoğraf çekmeyi sevenlere de unutulmaz anlar vaat ediyor.

Van Gölü

Van Gölü çevresinde yapacağınız 430 kilometrelik bir seyahat, unutulmaz anılar yaşamanıza neden olacak. Gölün etrafını dolaşan rota hem olağanüstü bir tarih ve kültür hem de muhteşem sonbahar manzaraları içeriyor. Bitlis ve Van sınırları içinde kalan gölün ucunda yer alan Hizan ve köyleri ise bu rotanın ayrı gezilmesi gereken önemli bir doğal değeri.









Karacaören’de balık tutun: Isparta

Isparta-Burdur sınırları içerisinde yer alan Karacaören Baraj Gölü ve çevresi fazla keşfedilmemiş, gizli bir cennet. Bir baraj gölü olsa da manzarasıyla doğal gölü aratmıyor. Etrafı kızılçam ağaçlarıyla çevrili. Burada sportif balıkçılık, kano gezisi, doğa yürüyüşü, tekne gezintisi, bisiklet turu gibi keyifli birçok aktivite yapılabiliyor. Bir baraj gölü olsa da manzarasıyla doğal gölü aratmıyor. Etrafı kızılçam ağaçlarıyla çevrili. Burada sportif balıkçılık, kano gezisi, doğa yürüyüşü, tekne gezintisi, bisiklet turu gibi keyifli birçok aktivite yapılabiliyor.