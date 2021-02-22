Kiş Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kiş Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kiş Adası, Basra Körfezi'nin incisi olarak popülaritesini her geçen gün daha da artırmaktadır. Yalnız bölgede ya da yakın çevrelerde yaşayan İranlılar için değil dünya çapında pek çok yabancı turist eğlenceli ve keyifli bir tatil geçirmek için rotasını Kiş Adası'na doğru çevirmektedir. Kiş Adası'nda birçok insanın sevdiği bowling, bilardo, lunapark ve jet-ski gibi aktiviteleri yapma imkanı mevcuttur. Çölün ortasında yaratılan bir vahayı andıran ada, mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer.

Kiş Adası Nerede?

Kiş Adası'na seyahat etmeyi planlayanlar doğal güzelliklerle çevrili adanın nerede olduğu sorusunun cevabını arıyor. Kiş Adası, Basra Körfezi'nde yer alan İran'a bağlı olan bir ada. Turistik açıdan büyük bir öneme haiz Kiş Adası'nın anakaraya uzaklığı 19 kilometre. Adanın yüzölçümü 91,5 km² iken nüfusu 26.000 kişidir. Kiş Adası, İslam rejiminin hakim olduğu İran'da anakarada bulunan kentlere nazaran daha rahat bir tatil imkanı sunmaktadır. Deniz turizmi için adaya akın eden İranlılar adayı yabancı turistlerle birlikte canlandırmaktadır.

Kiş Adası'na Nasıl Gidilir?

Kiş Adası'na gitmek isteyenler için ulaşım hiç de zor değil. En çok tercih edilen ulaşım seçeneği hava yoludur. Kish International Airport'a İstanbul'dan direkt uçuşlar bulunmaktadır. Türkiye'den Kiş Adası'na bir diğer alternatif Türk Hava Yolları ile İstanbul'dan Şiraz'a uçmak ve daha sonra oradan Kish Air uçağı ile adaya varılmaktadır. Kish Air; Abu Dhabi, Dubai, Tahran, Şiraz ve Meşhed'den adaya seferler düzenlenmektedir. Zagros Airlines ve Mahan Air de İran'ın bazı kentlerinden Kish Havalimanına seferler organize edilmektedir.

Kiş Havalimanı'ndan şehir merkezine ulaşım seçenekleri de merak edilmektedir. Kiş Havalimanı, ada merkezine 7,5 km uzaklıkta yer almaktadır. Kiş Havalimanından ada merkezine toplu ulaşım seçeneği yoktur. Kent merkezine taksi ile 10 dakika gibi kısa bir sürede varılabilmektedir. Kiş Adası'nda sanıldığının aksine taksi ücretleri oldukça ucuzdur. Kiş Adası'nda havalimanından kent merkezine en fazla 2 Euro gibi cüz'i bir ücrete gidilebilmektedir.

Kiş Adası Gezilecek Yerler

Kiş Adası, tarihi ve doğal güzelliklerin bir arada bulunduğu bir turizm cenneti. The Newyork Times tarafından 2010 yılında dünyanın en güzel 10 adasından biri olarak seçilmiştir. Özellikle muhafazakar kesimin keyifle tatil yapabileceği nadide mekanlardan biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Kiş Adası, Kariz e Kish adında 2500 yıllık bir yer altı şehri ile 800 yıllık bir yerleşim yerinin kalıntılarını bünyesinde barındırıyor. 8. yüzyılda inşa edilen Harireh Antik Şehri, adada mutlaka görülmesi tavsiye edilen tarihi yerlerin başında geliyor. Batık Yunan gemisinin olduğu batı kıyısı, turistlerin ilgi odağı olan yerlerden.biridir. Burası günbatımı keyfi için ise ideal bir yer.

Kiş Adası Konaklama Şartları

Keyifli bir tatil vaat eden Kiş Adası, gezilecek yerleri, aktiviteleri ve fiyatları ile bir hayli ekonomik bir turizm merkezi. Kiş adasında konaklamak isteyenler içinse bütçe dostu fiyatlarla çok sayıda otel hizmet sunuyor. Bu oteller arasında konforlu bir tatil geçirmeyi arzu edenler için Dariush Grand Otel, Maryam Sorinet Otel ve Shayan Kish Otel ön plana çıkan ve tavsiye edilen oteller arasında göze çarpıyor.

Kiş Adası Tarihi ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kiş adası 2500 yıllık yer altı şehirleri ile eski çağlardan günümüze çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış, çok sayıda kültürün kesiştiği özel bir nokta. Kiş çok eskiden önemli bir ticaret limanı olarak kullanılmıştır. Çin'den Avrupa'ya giden gemilerin içme su ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir bölge olmuştur. Yarı açık cezaevi olarak da ada kullanılmıştır. Adada kadınların ve erkeklerin ayrı ayrı girdiği plajlar olması muhafazakar bir tatil planı yapanlar için adayı özel kılıyor.