Kırım Kilisesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kırım Kilisesi Tarihi, Hikayesi Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Tarihi dokusu ve kültürel yapısı ile beraber Kırım Kilisesi Türkiye'deki önemli yapılar içerisinde yer almaktadır. Kırım Savaşı sonrası belli bir amaç doğrultusunda inşası gerçekleştirilen Kırım Kilisesi, günümüzde hala düzenli olarak dünyanın her yerinden turist çekmeye devam ediyor.

Kırım Kilisesi Hakkında Bilgi

Kırım Savaşı Osmanlı-Rusya arasında gerçekleşen bir savaştı. Özellikle İngiltere, Fransa ile Sardinya, Osmanlının yanında bu savaşa katıldı. Çünkü Rusya'nın Akdeniz'e inmesini istemiyorlardı ve engelleme düşüncesindeydiler. Savaşa katılan İngiliz askerlerin anısına yaptırılmış olan Kırım Kilisesi, 1868 yılında inşa edilmiştir. Sultan Abdülmecit tarafından İngilizlere verilen arazi üzerine gerçekleştirilen Kırım Kilisesi, ilk başta Kırım anma Kilisesi olarak biliniyordu. Ancak günümüzde sadece Kırım Kilisesi olarak bilinmekte ve hala turistik açıdan önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

Kırım Kilisesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Kırım Kilisesi İstanbul'un Beyoğlu semtinde bulunmaktadır. İstanbul üzerinden Beyoğlu'na geçerek yürüyüş mesafesi üzerinden Kırım Kilisesine ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda toplu taşıma araçları ya da özel araçlarınız eşliğinde Kırım Kilisesine ulaşım sağlamanız mümkün. Özellikle Beyoğlu'na gelerek adresi kolay bir şekilde bulmanız mümkün. Çünkü Kırım Kilisesi Beyoğlu'nun merkezinde yer almaktadır.Kırım Kilisesinin Tarihi

Kırım Savaşı'nın ardından müttefiklerin galip gelmesi ile beraber, İngilizler tarafından yaptırılan Kırım Kilisesi İngiliz askerlerini anmak amaçlı inşa edilmişti. Bu doğrultuda Osmanlı döneminde İngilizlere Abdülmecit tarafından verilen arazi üzerine Kırım Kilisesi 1868 yılında yapılmıştır. Özellikle 1853 ve 1856 tarihleri arasında gerçekleşen Kırım Savaşı'nın ardından, Osmanlı’nın dahil olduğu müttefik kuvvetler kazanınca, İngiliz askerleri anmak amaçlı Kırım Kilisesi Beyoğlu'nda yapılmıştır.

Tabii her ne kadar müttefik kuvvetler bu savaşı kazanmış olduklarını düşünseler bile, özellikle Osmanlı açısından 20 yıl sonra aslında bir kayıp olduğu anlaşılıyor. Çünkü 1877-1878 tarihlerinde gerçekleşen 93 Harbi ile beraber, Osmanlı bölgede bulunduğu toprakları önemli oranda kaybetmektedir.

Kırım Kilisesi Hikayesi

Pek çok farklı tarihi eserin ve yapının hikayesi olduğu gibi Kırım Kilisesinin de önemli bir hikayesi bulunmaktadır. Rusların Akdeniz'e inmesini istemeyen İngiliz ve Fransızların Osmanlı Devleti’ne yardım etmesi üzerinden, Osmanlı-Rus Kırım Savaşı Osmanlının lehine sonuçlanmıştır. Ancak bu savaşta oldukça fazla sayıda asker şehit olmuş ve bu yüzden İngilizlere, İstanbul Beyoğlu'nda verilen arazi üzerine, İngiliz askerlerini anmak amaçlı 1868 yılında Kırım Kilisesi inşa edildi. Aynı zamanda bir hikaye ya da rivayete göre Kırım Kilisesi bir Rum mezarlığın üzerine yapılmıştır. Günümüzde hala büyük öneme sahip olan Kırım Kilisesi, özellikle akustik yapısı nedeniyle konser amaçlı kullanılmaktadır.

Kırım Kilisesi Ziyaret Saatleri

Kırım Kilisesi haftanın 7 günü boyunca ziyaret imkanı vermektedir. Özellikle sabah saat 08.30 ile beraber akşam 17.30’a kadar ziyaret etmek mümkün. Ancak Kırım kilisesinde bazı zamanlar ayinler gerçekleşmektedir. O yüzden saygıdan ötürü bu zaman dilimleri içerisinde Kırım Kilisesi ziyaretlere kapalıdır. Bunun dışında Kırım kilisesini İstanbul üzerinden Beyoğlu'na giderek kolayca bulabilir ve ziyaret edebilirsiniz.

Özellikle etkileyici mimari yapısı ve tasarımıyla göz dolduran Kırım Kilisesi, bölgenin en önemli turistik alanlarından biridir. Her sene başta İngiltere olmak üzere dünyanın birçok farklı yerinden yabancı turistler gelirken, aynı zamanda yerli turist de oldukça fazla çektiğini dile getirmek mümkün.