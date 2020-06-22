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Kırıkkale'de tarihi köprü yeniden ziyarete açıldı
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 10:08,Son Güncelleme:

Kırıkkale'de tarihi köprü yeniden ziyarete açıldı

Kırıkkale'de, Kızılırmak Nehri üzerinde Büyük Selçuklu Devleti zamanında yapılan Çeşnigür Köprüsü, normalleşme süreci ile birlikte yeniden ziyarete açıldı.

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Keskin ilçesine bağlı Köprüköy'de bulunan tarihi Çeşnigir Köprüsü, geçen yıl Valilik tarafından yürütülen proje ile turizme kazandırıldı. Proje kapsamında, ulaşım, yürüyüş ve bisiklet yolu ile seyir terası ve kamp alanı yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ziyarete kapatılan Çeşnigür Köprüsü, normalleşme süreci ile birlikte yeniden ziyarete açıldı.

Kırıkkalede tarihi köprü yeniden ziyarete açıldı


43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kırıkkale'de gerek bölge halkı gerekse kentten geçen vatandaşlar Çeşnigür Köprüsü'nü ziyaret ediyor. Aileler çocukları ile bölgeye gelerek fotoğraf çekiyor. Kırıkkale il Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıyor.

Kırıkkalede tarihi köprü yeniden ziyarete açıldı


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