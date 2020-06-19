Kırgızistan'ın şehirleri neler? Kırgızistan başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Kırgızistan coğrafi konum itibari ile Orta Asya'da yer almaktadır. Kırgızistan aynı zamanda Türk keneşi ve TÜRKSOY üyesi bir ülkedir. Kırgızistan'ın Kazakistan, Özbekistan, Çin ve Tacikistan ile sınır komşuluğu bulunmaktadır. Kırgızistan eskiden Sovyetlere bağlı olan bir ülke idi. Sovyetler dağıldıktan sonra oluşan devletler arasında Kırgızistan'da yer aldı. Kırgızistan'da Kırgızca ve Rusça ülkenin resmi dilidir. Ülke 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiş ve 4 ay sonra tanınmış bir ülkedir. İnsani gelişme endeksi bakımından orta gelişme endekse sahip olan Kırgızistan Orta Asya'da gelişmekte olan ülkelerden biridir.

Kırgızistan Som'u ülkenin para birimidir. Ülkede trafik sağ taraftan akmaktadır. Kırgızistan tarihi Göktürk devletinden gelmektedir. Ülkede konuşulan dil ise Türkiye Türkçesine göre eski bir Türkçedir. Parlamenter cumhuriyet ile yönetilen Kırgızistan'ın internet alan adı ise ".kg" şeklindedir. Kırgızistan halkının büyük çoğunluğu Müslüman'dır. Halkın Müslüman olma süreci Karahanlılar devletinden gelmedir. Karahanlılar döneminde Müslüman olan halk Gök tanrı inancına sahip olan kişiler de yer almaktadır.

Kırgızistan'da Kırgızlardan sonra Özbekler ve Ruslar çoğunluk olarak yaşamaktadırlar. Kırgızca Türk lehçelerinden biri olup Kıpçak dillerine ait bir dildir. Yüzölçümü itibari ile Kırgızistan Orta Asya'nın küçük ülkelerinden biridir. Kırgızistan'da Türk kültürü hakimdir. Ülkede Tanrı dağları en meşhur turistik yerler arasında yer almaktadır. Tanrı dağları her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Tanrı dağları ise ülkenin yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Tanrı dağları ülkenin sembolü haline gelmiştir.

Kırgızistan'ın Şehirleri Neler?

- Bişkek

- Os

- Celalabad

- Karakol

- Tokmok

- Talas

- Uzkend

- Çolpon Ata

- Narın

- Kant

- Toktogul

- Balıkçı

- Taş kömür

- Kara balta

- Koçkor ata

- Kerben

- Kökcangak

- İstina

- Aydarken

- Burdunskiy

- Kacı say

- Kızıl Car

- Karaköl

- Maylısuu

- Kızılkıya

- Kayınğdı

- Chauvay

- Ak tüz

- Köktaş

- Cırgalan

- Kadamcay

- Kara su

- Pristan

- Shopokov

- Sovetskiy

- Sülüklü

- Say

- Kemin

- Sarıtaş

- Terek Say

- Eski Nookat

- Batken

- Shamaldy say

- Gülça

- Orto Tokoy

- Ming Kush

- Dostluk

- Ak Bulak

- Kadamcay

- Batken

- Çuy

Kırgızistan'ın Başkenti Neresidir?

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'dir. Bişkek aynı zamanda Kırgızistan'ın en büyük şehridir. Bişkek 1878 yılında kurulmuştur. Bişkek'in toplam nüfusu yaklaşık olarak 1 milyondur. Bişkek Sovyetler Birliği döneminde önemli şehirlerden biri idi. Ülke günümüzde de Sovyetler dönemine ait eserleri yansıtmaktadır. Ayrıca Bişkek ülkemizden İzmir ve Ankara ile kardeş olan bir şehirdir. Bişkek ipek yolu üzerinde bulunur. Bundan dolayı jeopolitik olarak önemi olan bu şehir ekonomik olarak da Kırgızistan'ın ekonomisinin döndüğü yerdir. Bişkek hızlı gelişen bir Orta Asya şehridir.

Kırgızistan'ın Nüfusu Kaçtır?

Kırgızistan'ın toplam nüfusu 6.3 milyondur.

Kırgızistan'ın Yüzölçümü Ne Kadardır?

Kırgızistan'ın toplam yüzölçümü 199.900 kilometre karedir.

Kırgızistan'ın Telefon Kodu Nedir?

Kırgızistan'ın uluslararası telefon kodu +996'dır.

Kırgızistan'ın Posta Kodu Nedir?

Kırgızistan'ın posta kodu 720016'dır.