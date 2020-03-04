Kırgız ve dünya edebiyatının önemli ismi Cengiz Aytmatov'un hayatına kısa bir bakış

Cengiz Aytmatov’un evi Bişkek şehir merkezine 8 km uzaklıkta şehrin en temiz ve en güzel yerinde bulunuyor. Müzeye girmeden önce askerlerin ve polislerin olduğunu görünce çok şaşırıyor ve sanki bir Devlet adamının evi korunuyormuşçasına şaşırıyorsunuz. Bu ülke için tarihi ve önemli kişilere ait müzeler bu şekilde korunuyormuş.







Kırgızistan denilince edebiyatta ilk akla gelen isim olduğu için Aymatov’un evi de aynı önemle korunuyor. Cengiz Aytmatov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği zamanında yaşamış bir edebiyatçı olmasına rağmen gazetecilik, çevirmenlik, diplomatlık ve siyasetçilikte yaptığı için hem Sovyetler Birliği hem de Kırgızistan için çok önemli isimlerden biri haline dönüşüvermiş.





12 Aralık 1928’de Manas’ın karargâhının bulunduğuna inanılan Talas vadisindeki Şeker köyünde dünyaya gelen Cengiz Aytmotov’un babası Törökul Aytmatov olarak bilinen bir devlet adamı, annesi ise Kırgızistan’ın Isık Göl bölgesinde doğmuş Tatar asıllı Nagima Aytmatova da öğretmen olarak tanınan bölgenin iki önemli ismi.







Ailenin dört çocuktan ilki olan Cengiz Aytmatov’un İlgiz isimli bir erkek, Lyutsiya ve Roza isimli iki kız kardeşe sahip. Yaşamını geçirdiği Bişkek teki evinde ona armağan edilen hediyelerin güzelliği tüm dünya tarafından onun ne kadar saygın bir insan olduğunu gözler önüne seriyor.







Özellikle kitap okumak ve devlet adamlığından kalan boş vakitlerinde paten kaymayı sevdiğini öğrenince ne kadar renkli bir kişiliğe sahip olduğunu düşünüyorsunuz. Orta Asya’nın incisi olan Kırgızistan’a yolunuz düşerse başrollerini Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın oynadığı Selvi Boylum Al Yazmalım isimli filmin ilham kaynağı ve aynı isimli kitabın yazarı olan Cengiz Aytmatov'un müzesini ziyaret etmeyi unutmayın. Bir de müzeden içeri girerken bu filmin afişinin yanında hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmayın.







