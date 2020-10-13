Kınalıada Plajları 2020 - Kınalıada'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Ücretli ya da ücretsiz şekilde pek çok farklı plajı bulunan Kınalıada, aynı zamanda birçok aktivite ve alternatif sunmaktadır. Kafe ve restoranların yanı sıra şemsiye ile şezlong ve daha pek çok olanak plajlar içerisinde yer alıyor. Bunlar arasından tercih yapabilir ve yaz aylarını keyifli şekilde geçirebilirsiniz.

Kumluk Plajı

Kınalı Adana'nın en popüler plajı olarak Kumluk Plajı öne çıkmaktadır. Özellikle denizi sığ olması çocuklu aileler için ön plana çıkıyor. Cankurtaran hizmetinin de yer aldığı plaj, yaz aylarında yoğun şekilde değerlendirilmektedir. Halk plajına benzer bir görüntüsü olsa dahi bir Beach Plajı olduğunu söylemek mümkün. 2020 yılı güncel fiyatlar doğrultusunda hafta içi plaja giriş 25 TL olarak belirlenmiş durumda. Hafta sonu ise cumartesi 35 TL pazar ise 40 TL değerindedir. Plaj içerisinde bütün farklı olanaklar yer alıyor.

Teos Plajı

Tertemiz denizi ve kınada adını muhteşem manzarası eşliğinde Teos Plajı çok fazla tercih edilen bölgelerden biridir. Birçok farklı etkinliğin yanı sıra deniz ürünlerinin bulunduğu restoranları oldukça fazla seviliyor. Ücretli şekilde giriş imkanı bulunan Teos Plajı fiyatına şezlong ve şemsiye dahildir. Bu doğrultuda hafta içi 40 TL hafta sonu ise 60 TL fiyat ile plaja giriş yapmak mümkün. Ayrıca plajda soyunma kabini, tuvalet ve benzeri pek çok olanak giriş yapan kişilere sunulmaktadır.

Kamo’s Beach Club

Doğal güzellikleri ve eşsiz plajı ile Kamo’ss Beach Club Kınalıada’da sevilen plajlar içerisinde geliyor. İncecik konuları ile 100 metre uzunluğundaki plajı, özel olarak belirlenmiş alan bölgesinde rahatça denize girme imkanı tanıyor. Ayrıca deniz suyu ile doldurulmuş yetişkin ve çocuklar için ayrı bir bölgenin bulunduğunu söylemek gerekir. Böylece yüzme bilmeyenler ya da çocuklar için güvenli bir alanda denizin tadını çıkarma olanağı sağlanmaktadır. Hafta içi 40 TL hafta sonu ise 60 TL olmak üzere, şezlong ve şemsiye dahil şekilde plaja girmek mümkün. Plaja girildiği andan itibaren soyunma kabini ve tuvalet ile beraber pek çok farklı olanaktan yararlanmak mümkün.

Ülker Halk Plajı

Harika bir sahile sahip olan Ülker halk plajı, aynı zamanda yeme içme ihtiyacını karşılayacak restoranlara sahip. Tertemiz alanı ve denizi ile beraber ücretli olan bu plaj, yaz aylarında çok fazla değerlendirilen yerlerden biridir. Şezlong ve şemsiye ile beraber günlük 30 TL fiyat üzerinden giriş yapılabilir. Ayrıca dışarıdan içeriye yiyecek ve içecek almanın yasak olduğunu da söylemek gerekir. Zira iç kısımda restoranlar ve kafeler bünyesinde bunları temin etmek mümkün.

İskele Halk Plajı

Kınalıada vapur iskelesinin hem sağ hem de sol tarafında yer alan İskele Halk Plajı, bölgenin en çok tercih edilen plajlarından biridir. İskelenin hemen yanında başlayan plaj, iskelenin her iki tarafında da yer almaktadır. Yeme içme aktivitesi için restoran ve kafelerin yer aldığı plaj ücretsiz şekilde giriş imkanı tanıyor. O yüzden bölge halkı tarafından en çok tercih edilen plajlar içerisinde yer aldığını dile getirmek mümkün. Ancak şezlong ve şemsiye için 2020 güncel fiyat doğrultusunda 30 TL ücret alınmaktadır. Bunun dışında Kınalıada merkezde olduğu için kolay bir şekilde plaja ulaşmak mümkün.