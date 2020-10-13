Kilyos Plajları 2020 - Kilyos'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Kilyos İstanbul'un en çok tercih edilen ve en ziyaret edilen ilçelerinden birisidir.

Kilyos'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Plajlar

1) Solar Beach

Solar beach Kilyos'un en güzel ücretli plajlarından birisidir. Kilyos'a yaklaşık olarak 1 kilometrelik uzaklıkta bulunur. Oldukça konforlu ve nezih bir ortam olan Solar beach plajına giriş ücreti 60 liradır. Solar beach metro ile de ulaşım sağlanabilen bir plajdır. Bu plaj içerisinde özel su sporları da bulunmaktadır. Plaja giriş yaptıktan sonra bu su sporlarından da faydalanabilirsiniz.

2) Burç Beach

Burç Beach'de Kilyos'un en çok tercih edilen ücretli plajlarıdır. Burç beach aynı zamana oldukça fazla tercih edilmektedir. Plajın kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Burç beach içerisinde işletme ve cafeler bulunmaktadır. Bu işletmelerden her türlü ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Burç beach plajına giriş ücreti de 60 liradır. Hafta sonu da giriş ücreti 95 liradır. Burç beach'e giriş için online bir şekilde bilet alabilmeniz mümkündür.

Sarıyer merkezine geldikten sonra buradan toplu taşıma araçları ile Burç beach'e ulaşım sağlayabilirsiniz. Özel araç ile gelen ziyaretçiler için plajın yakınında bulunan otoparkı kullanarak giriş yapabilirsiniz.

3) Tırmata Beach

Kilyos'un en güzel aile plajlarından birisi de Tırmata beachdir. Tırmata beach Kilyos'un aynı zamanda en bakımlı plajıdır. Plaja geldikten sonra oldukça temiz bir plaj olduğunu sizler de göreceksiniz. Tırmata beachin yaklaşık olarak 2500 kişilik bir şezlong kapasitesi bulunmaktadır. Kaliteli servis imkanlarının bulunduğu Tırmata beach en çok ziyaret edilen plajlar arasına bulunmaktadır. Bu plaja giriş ücreti 50 lira olarak belirlenmiştir. Hafta sonu bu plaja girmek istiyorsanız 75 lira giriş ücreti ödemek durumundasınız.

4) Milyon Beach

Kilyos'un en nezih plajları arasında Milyon beach plajı bulunmaktadır. Oldukça keyifli bir restoranı olan milyon beach her yaz hizmet veren muhteşem bir plajdır. Şehir dışından bir nebze de olsun uzaklaşmak ve ailecek güzel vakitler geçirmek isteyenlerin tercih edeceği nezih plajlardan birisidir. Milyon beach plajına giriş ücreti 45 TL olarak belirlenmiştir. Hafta sonu da giriş ücreti 65 lira olarak belirlenmiştir.

5) Uzunya Beach

Uzunya Beach Kilyos'un Demirciköy semtine bulunan bir ücretli plajdır. Kilyos'un en güzel plajlarından biri olan Uzunya beach tercih edilebilecek yerlerdendir. Uzunya beachin yanında Uzunya restoran bulunmaktadır. Aynı zamanda bar da bulunmaktadır. Giriş yaptıktan sonra şezlong imkanlarından da faydalanabilirsiniz. Muhteşem bir kumsalı olan Uzunya beach her sene pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Uzunya beach plajına giriş ücreti 100 TL'dir.

Kilyos'da Denize Girilecek Ücretsiz Plajlar

1) Kilyos Halk Plajı

Kilyos halk plajı Sarıyer belediyesine ait olan bir plajdır. Halk plajı olan Kilyos halk plajı aynı zamanda ücretsiz bir plajır. Kilyos halk plajında bulunan otopark da aynı zamanda ücretsizdir. İstanbulluların ve İstanbul'a yakın olan kişilerin günü birlik olarak tercih ettiği Kilyos halk plajı içerisinde duş ve tuvalet imkanları da bulunmaktadır.