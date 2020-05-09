Kilitbahir Kalesi Nerede? Kilitbahir Kalesi Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Her sene yoğun şekilde yerli ve yabancı turist çeken Kilitbahir Kalesi, Türkiye'nin en önemli tarihi alanlarından biridir. Üstelik kültürel açıdan pek çok özellik ve hikayesi de bulunur. Çanakkale'de yer alan bu Kale özellikle İstanbul'un savunması konusunda önemli bir kilit nokta taşımaktaydı.

Kilitbahir Kalesi Nerede?

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde bulunan Kilitbahir Kalesi, adından da anlaşılacağı üzere köy üzerinden bu isim verilmiştir. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1462-1463 yılları arasında yapılan Kale, günümüzde Çanakkale'de en çok ziyaret edilen turistik alanlardan biri olarak öne çıkıyor. İstanbul'a yapılacak olan saldırıların öncelikle Çanakkale'de durdurması için yapılan ve stratejik bir konuma sahip kaledir.

Kilitbahir Kalesi Tarihi

Kilitbahir Kalesi 1462-1463 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet tarafından Çanakkale'de yapılmış bir kaledir. Özellikle Çanakkale boğazı üzerinden İstanbul'a gelecek olan tehlikeleri önlemek amaçlı yapılmıştır. Aynı zamanda çimenlik Kalesi ile karşı karşıya duracak biçimde mimari yapısı bulunmaktadır. Özellikle Fatih Sultan Mehmet'in bu düşüncesi 18 Mart 1915'te yılında daha iyi anlaşılmıştır. İstanbul’u o dönem işgal etmek isteyen düşman kuvvetlerine karşı Kilitbahir Kalesi önemli bir savunma yaratmıştır.

Kilitbahir Kalesi Özellikleri

Kilitbahir Kalesi İstanbul'u korumak amaçlı çok önemli bir stratejik noktaya sahiptir. Hatta Fatih Sultan Mehmet'in bu düşüncesi çok zaman sonra Çanakkale Savaşı döneminde anlaşılmıştır. Ayrıca çimenlik Kalesi ile tam karşı karşıya duracak biçimde özel olarak hazırlanmıştır. Diğer taraftan geometrik düşkünlüğü ile bilinen Fatih Sultan Mehmet, Kilitbahir Kalesini üç yapraklı yonca biçiminde yaptırmıştır. Aynı zamanda bu sistem oldukça kuvvetli bir savunma mekanizması oluşturmuştur.

Kilit Kalesi Hakkında Bilgi

Kilitbahir Kalesi'nin en dış kısmında bir sur bulunur. Ardından İç kale ile beraber İç kale içerisinde 7 katlı üçgen bir İç kale bulunmaktadır. Saldırılara karşı Ayrıca surların dışında hendek yapılmıştır. Ancak ne yazık ki hendekler günümüze kadar ulaşmamış durumda. Günümüzde yerli ve yabancı turist çekmeye devam eden bu önemli Kale, Çanakkale’ye gidildiği zaman özellikle stratejik konumu nedeniyle merak edilmektedir. Kalenin büyük bir kısmı tamamen sağlam biçimde günümüze kadar ulaşmış durumda. Kilitbahir’e her gün düzenli sefer olduğu için rahatlıkla ulaşım sağlanabilir.