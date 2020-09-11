Kibyra Antik Kenti Nerede? Kibyra Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Kibyra Antik Kenti, "Gladyatörler Şehri" olarak ün kazan bir kent. Antik kent, devasa boyutlara haiz muhteşem anıtsal yapıları ile yerli ve yabancı turistlerin büyük bir ilgisini görüyor. Kentin, tarihi 2 bin 300 yıllık bir tarihe ışık tutuyor. 2006 yılında başlanan arkeolojik kazılar sayesinde bulunan çok değerli tarihli eserler Burdur Müzesi'nde ziyaretçileri ile buluşuyor. Kibyra, demircilik, dericilik, at yetiştiriciliği ve çömlekçilik faaliyetleri ile ünlü olup kent halkının savaşı bir kimliği vardır.

Kibyra Antik Kenti Hakkında Bilgi

Kibyra Antik Kenti, oldukça büyük bir yerleşim alanına sahiptir. Antik kentte yer alan tarihi yapılar, simetrik bir biçimde düzenlenmiştir. Tepelerde yer alan yapılar, teraslama ile eşsiz bir ova ve göl manzarasına hakim kılınmıştır. Yapıların en önemli özelliği ise birbirlerinin manzarasını kesmeyecek tarzda dizayn edilmeleridir. Antik kente girişte sol bölümde göz alıcı bir anıtsal kapı bulunmaktadır. Yine bu bölümde Antik dönem Anadolu topraklarındaki 12-13 bin kapasiteli görkemli bir stadyum vardır.

Kibyra Antik Kenti Tarihi

Kibyra Kenti, İkinci Eumenes zamanında Bergama hakimiyeti altındadır. Daha sonraki dönemde ise Boubon, Balboura ile Oinoanda'dan oluşan dörtlü ortak meclis M.Ö. 2. ve 1. yüzyılda faaliyet göstermiştir. Bu birlik, M.Ö. 82 yılında Romalı General Murena tarafından dağıtılmış ve Asia eyaleti ile diğer kentler Likya Birliği'ne katılmıştır. Kibyra, M.S. 23 yılındaki şiddetli deprem neticesinde yerle bir olmuştur. Bu kent, Roma İmparatoru Tiberius tarafından yeniden inşaat çalışmaları ile kurulmuştur. Kibyra, M.S. 1. ve 3. yüzyıllar arasında en parlak dönemini yaşamıştır.

Kibyra Antik Kenti Nerede?

Kibyra Antik Kenti, ardıç ve sedir ormanları ile kaplanan 1.350 metre yüksekliğe kurulmuştur. Tarihi kent, Gölhisar Ovasının batı yamacına hakimdir. Kibyra Antik Kenti'ni gezip görmek isteyen kişiler, günümüzde kentin bulunduğu bölgeyi araştırmakta ve öğrenmek istemektedir. Kibyra Antik Kenti, Burdur ilinin Gölhisar ilçesinin Horzum mahallesinde birbirinden ayrılan üç tepelik bir alan üzerinde yer almaktadır.

Kibyra Antik Kenti Gezilecek Yerler

Kibyra Antik Kenti'nde görülmesi gereken çok önemli tarihi kalıntılar ve eserler bulunmaktadır. Kenti gezmeye gelenlerin mutlaka görmesi tavsiye edilen yerler; bazilika, yukarı ve aşağı agora, hamam, gymnasion, tiyatro, meclis binası, anıt mezar, su yollarıdır. Meclis binası ile müzik evi, 3.600 kişilik kapasitesi ile birlikte antik çağ Anadolu'sunun en görkemli tarihi eserleri arasında gösterilmektedir. Unutulmaması gereken eserlerden biri de Medusa Mozaiği. Yılandan saçları ve insanları taşa dönüştüren bakışları ile Anadolu'daki nadir eserlerin başında geliyor.

Arkeolojik kaynaklara göre 30 bini aşkın piyade ile iki binin üzerinde atlı askeri birliği ile Türkiye'deki antik çağa dair en uzun gladyatör frizlerinin yer aldığı militarist karakteri ile öne çıkan Kibyra, ziyaretçilerini haiz olduğu devasa anıt yapıları ile büyülüyor ve kendisine hayran bırakıyor.

Kibyra Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Kibyra Antik Kenti'ne giriş için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Girişler ücretsizdir. 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınan antik kenti keyifle ziyaret edebilirsiniz.

Kibyra Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Kibyra Antik Kenti'ni ziyaret etmeyi planlayanlar ziyaret gün ve saatlerini öğrenerek programlarını ona göre yapmak istemektedir. Kibyra Antik Kenti, her gün ziyaret edilebilmektedir. Kibyra Antik Kenti'nin ziyaret saatleri 08.30- 17.30 saatleri arasındadır.