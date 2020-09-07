Kıbrıs Köyü Kanyonu Nerededir? Kıbrıs Köyü Kanyonu Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Kıbrıs Köyü Kanyonu ülkemizin doğal güzelliklerinden biridir. Her yıl yerli ve yabancı pek çok turist bu bölgeyi ziyaret etmekte ve doğal güzellikler ile birlikte unutulmaz anlar yaşamaktadır.

Kıbrıs Köyü Kanyonu Nedir?

Kıbrıs Köyü Kanyonu Ankara'nın gizli kalmış cennetlerinden bir tanesidir. Bölge doğal güzellikleri ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Şehir merkezinden çok uzağa gitmeden doğal yaşamla iç içe olmak ve doğa yürüyüşleri yapmak istiyorsanız bu kanyonu ziyaret edebilirsiniz.

Kentin karmaşasından kurtulmak için pek çok doğa sever özellikle hafta sonları bu kanyona gelmeyi tercih etmektedir. Vadinin toplamdaki uzunluğu 8 kilometre civarındadır. Elmadağ'dan oluşmuş ve zamanla Hatip Çayı ile birleşmiş olan Kıbrıs Deresi bu alanı sulamaktadır. Buranın duvarlarının yüksekliği bazı yerlerde 100 metreyi aşar. Bu da kanyon görünümü kazanmasına sebep olmaktadır.

Kıbrıs Köyü Kanyonu Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Kıbrıs Köyü Kanyonu Ankara ilinin Mamak ilçesine bağlıdır. Şehir merkezine yaklaşık olarak 20 km uzaklıkta bulunur. Kıbrıs Köyü Kanyonu Ankaralıların şehir merkezinin kalabalığından uzaklaşmak için özellikle hafta sonları gitmeyi tercih ettikleri bir yerdir.

Bu kanyonda pek çok doğa aktivitesi de yapılmaktadır. Kıbrıs Köyü Kanyonu çoğu kişi tarafından hala keşfedilmemiştir. Bu sebeple de hala doğal güzelliklerini koruyan ve bütünlüğü bozulmamış bir yerdir.

Kıbrıs Köyü Kanyonuna Nasıl Gidilir?

Kıbrıs köyü kanyonu Ankara ili sınırları içerisinde bulunur. Bu kanyon Mamak ilçesine bağlıdır. Kanyona gidiş yolu Nata Vega alış veriş merkezinden Kırıkkale-Samsun istikametine doğrudur. Aşış veriş merkezinden yola çıkıldığı zaman yaklaşık olarak 12 km sonra kanyona ulaşılır.

Başka bir ulaşım yolu ise Konya yolundan giderek Samsun yoluna bağlanarak sağlanmaktadır. Kanyondan şehir merkezine gitmek için Ankara EGO otobüslerine binilebilir. Ankara toplu taşıma araçları ile de kanyona ulaşmak mümkündür.

Kıbrıs Köyü Kanyonu Nasıl Oluşmuştur?

Kıbrıs Köyü kanyonu pek çok Ankaralı tarafından bile bilinmeyen gizli kalmış bir cennettir. Çok fazla bilinmemesi sebebi ile ziyaretçi sayısı da çok olmamaktadır. Bu sebeple de doğal güzelliğini hala korumaktadır. Kanyon yaklaşık olarak 8 km bir uzunluğa sahiptir. Eski Roma Döneminde ise bu kanyon su kanalı olarak kullanılmıştır. Kanyonda eski Romalılar zamanından kalma su arklarını görmek mümkündür.

Kıbrıs Köyü Kanyonu içerisinde doğal bir şekilde oluşmuş şelaleler de vardır. Fındık ağaçlarının da çok olması sebebi ile yazın fındık hasadı da yapılmaktadır.

Kanyon içerisinde pek çok aktivite yapılabilmektedir. Doğa yürüyüşleri yapılabilir. Bunun yanında kamp yapmayı sevenler için de oldukça elverişli bir alandır. Buralarda yürüyüş yapmayı düşünüyorsanız yürüyüş ayakkabıları giymeniz uygun olacaktır. Bölgenin bitki örtüsü oldukça sık ve iç içedir. Özellikle hafta sonları kafa dinlemek amacı ile tercih edilmektedir.

Kıbrıs Köyü Kanyonu Özellikleri

Kıbrıs Köyü Kanyonunda yaklaşık 70 civarında endemik bitki bulunmaktadır. Bunun dışında 600'den fazla da bitki çeşidi bulunur. Vadinin bazı yerleri Arkeolojik Sit alanıdır.

Kıbrıs Köyü Kanyonu Giriş Ücreti

Kıbrıs Köyü Kanyonunda giriş, otopark ya da alanda kamp yapmak tamamen ücretsizdir. Burası Ankaralıların ve şehir dışından gelen turistlerin güzel vakit geçirebileceği uygun bir yerdir. Özellikle hafta sonlarını değerlendirmek amacı ile Kıbrıs Köyü Kanyonu ziyaret edilebilir.

Kıbrıs Köyü Kanyonu Ziyaret Saatleri

Kıbrıs Köyü Kanyonuna giriş saatleri bulunmamaktadır. İstediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz. Fakat bölge doğal yaşam alanı olması sebebi ile erken saatlerde gelmek ve hava kararmadan ayrılmak iyi olacaktır.