Keşke yol hiç bitmese dedirten Doğu Ekspresi

Turistik Doğu Ekspresi ve Doğu Ekspresi olmak üzere Ankara’dan Kars’a ve Kars’tan Ankara’ya giden iki farklı tren var. Ankara Garı’ndan her gün saat 15.55’te kalkıyor, yaklaşık 32 saat sonra, Kars’a ertesi gün saat 23.36’da varıyor. Doğu Ekspresi ülkemizin en uzun yolculuklarından biri. Ankara’dan kalkan trenin kalkış düdüğüyle biriktireceğimiz yeni anılarımız da başlamış oluyor. Doğanın Anadolu’da kış haline tanıklık edecek olmanın heyecanı içinde yataklı kompartımanımızda yerimizi alıyoruz.



Yataklı vagonlar oldukça konforlu ve temiz. Odaların içinde mini buzdolabı, masa ve bir lavabo bile var. Bu yolculuğun tadına sonuna kadar varmaya hazırız. Tren, Kemaliye, Erzincan ve Erzurum olmak üzere üç kez mola veriyor. Her durakta yaklaşık 2 saat gezme şansınız var. En güzeli de verilen molalarda hem doğası hem insanı hem de lezzetleriyle farklı coğrafyaları keşfetmek. Kemaliye durağında evleri hayran hayran dolaştıktan sonra soğuktan kendimi sobası yanan köy kahvesine atışım ve kahvedeki amcaların o sıcacık karşılamaları, beni misafir edişleri unutamadığım anılar arasında. Erzurum’da cağ kebabının lezzeti, Erzincan’da karlar altındaki Girlevik Şelalesi’nin coşkusu ve Kars’ın tüm tarihi ve doğal güzellikleri bu yolculuğun nimetleri. Doğu Ekspresi, tek seferde içinden geçtiğimiz çok sayıda şehirle beraber bölgenin sadece doğal güzelliklerini değil, zengin lezzetlerini ve güzel insanlarını da tanımamıza imkân veriyor. Kars’tan Ankara istikametine giden rota da yine bambaşka güzellikler keşfetmeye yarıyor. Üç noktada mola veriliyor. Kars’tan 22.20’de kalkan tren, yaklaşık 30 saat sonra ertesi gün 07.00’de Ankara’ya varıyor.



Bu rotanın ilk durağı Erzincan. Erzincan’a sabah 7.15’te ulaşılıyor. Erzincan’da yöresel lezzetlerle donatılan sabah kahvaltısının ardından sonraki durak Divriği ve ardından Sivas. Yolculuğunuzu daha masalsı bir hale getirmek istiyorsanız trende yanınıza mutlaka kompartımanınızı süsleyecek eşyalar alın. Biz epey hazırlıklı gittik. Kompartımanımız her an parti verecekmişiz havasındaydı, rengârenk ışıklar, mumlar, müzik. Evden getirdiğimiz anne kekleri ve börekleriyle yolculuğumuza lezzet de katmayı ihmal etmedik. Kars’a kadar süren bu uzun yolculuğumuzda tren raylarda beşik gibi sallanırken uyumadığımız zamanlarda tüm vagon şarkılar, türküler söyleye söyleye gittik. Yaptığım en uzun tren yolculuğuydu ama bittiğinde “Keşke daha uzun sürseydi” demekten kendimi alamadım.