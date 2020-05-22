Kesin korunacak alan olan 'Hafik Gölü'nde hassas çalışma yapılacak

Vali Salih Ayhan, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kesin korunacak hassas alan olarak belirlenen Hafik Gölü'nde incelemelerde bulundu. 67 hektarlık bir alanda yer alan ve yazın 5, kışın ise 3 metre derinliğe sahip olan göl, yerleşik ve göçmen kuşların da doğal üreme alanı olarak biliniyor. Kış mevsiminde yaklaşık 4 ay boyunca yüzeyi buz tutan göl, her mevsim ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Kararla çevresi kamulaştırılacak olan göl, doğal dokusu muhafaza edilerek turizme kazandırılacak.







Gölün Sivas turizmi açısından çok önem arz ettiğini ve doğal sit alanı olduğunu ifade eden Vali Ayhan "Son bir yıldır yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle doğal sit alanı olarak ilan edildi. Yani işin en önemli kısmı halledilmiş oldu. Bundan sonra atılacak her adımın hukuki bir alt yapısı oluşmuş oldu.







Hem İl Özel İdaremiz hem de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzün de süreci yönetmesiyle birlikte bundan sonraki süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğümüzün uhdesinde proje çalışmaları yürütülmektedir. İnşallah Ağustos, Eylül gibi de ilk ihale süreçlerini başlatacağımızı umuyoruz çalışmalar bu yönde. Hakikaten akademisyenlerimizin görüşleriyle, bizim taleplerimiz bu bölgenin dokusuna uygun bir şekilde proje ortaya çıkacak. Gölü, Sivas'ımızın turizmine inşallah kazandıracağız. Bölgede bulunan tüm ağaçların rölöve planını da yaparak, tek bir ağacın bile zarar görmesinin önüne geçeceğiz. Sivas, önemli bir değer daha kazanacak" dedi.